Las imágenes más familiares de Mikel Merino junto a Lola Liberal y su hijo Marco en Estados Unidos

Lola Liberal ha hecho las maletas para reunirse con Mikel Merino en Estados Unidos, donde el centrocampista de la Selección Española afronta los últimos partidos del Mundial. Después de varias semanas separados por las exigencias profesionales del futbolista, la modelo ha querido viajar junto a su hijo Marco para reencontrarse con él y disfrutar de unos días en familia.

Las imágenes reflejan el lado más personal del jugador del jugador. Lejos de los terrenos de juego, Mikel aparece relajado junto a su mujer y su pequeño, al que no duda en coger en brazos y dedicar toda su atención. Unas fotos que muestran la felicidad que vive la pareja desde que se convirtieron en padres el pasado mes de mayo.

Este esperado reencuentro llega apenas unos días después de que el propio futbolista confesara lo difícil que estaba siendo disputar el Mundial lejos de los suyos: "Tener a mi mujer y a mi hijo lejos hace que el Mundial pierda un poco de brillo", reconocía emocionado, asegurando que poder volver a abrazarlos le haría sentirse "completo".

Casados desde junio de 2024, Mikel Merino y Lola Liberal atraviesan una etapa especialmente feliz. Tras dar la bienvenida a su primer hijo, ambos se han adaptado a su nueva vida familiar en Londres, ciudad en la que reside el futbolista desde su llegada al Arsenal, aunque siempre que pueden regresan a Navarra para disfrutar de su família.