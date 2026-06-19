Se casaron el mismo día con 34 años de diferencia: el aniversario de bodas de Victoria de Suecia y sus padres

¿Te imaginas casarte exactamente el mismo día que lo hicieron tus padres? Eso mismo es lo que hizo Victoria de Suecia hace 16 años junto a su gran amor, Daniel Westling. La heredera al trono sueco pasó por el altar un 19 de junio, la misma fecha elegida por los reyes Carlos Gustavo y Silvia 34 años antes.

Aquel enlace no solo fue un precioso homenaje de la princesa a sus progenitores, sino también el broche de oro a una historia de superación. Y es que, al principio, el monarca se opuso con uñas y dientes a la relación, llegando al extremo de negarle el trato y la palabra a Westling durante casi siete largos años.

Victoria de Suecia y Daniel Westling en su boda | Gtres

Un novio sin sangre azul

El destino unió a Victoria y Daniel en el año 2001, pero su chispa no surgió en ninguna recepción de gala ni en un selecto círculo de amigos. Él era, ni más ni menos, que su entrenador personal. Entre sesión y sesión de fitness, el roce hizo el cariño y, rompiendo todos los protocolos, comenzaron a salir con discreción.

Victoria de Suecia con Daniel Westling | Gtres

Un año más tarde, el idilio saltó a las portadas de los medios de comunicación y la presión se volvió insoportable. El rey Carlos Gustavo no aprobaba bajo ningún concepto que la futura reina de los suecos eligiera como consorte a un hombre común y corriente, alegando que le faltaba una "formación sólida" para el cargo.

Lo más curioso de este rechazo es que el propio monarca se había casado décadas atrás con una mujer sin una sola gota de sangre azul: Silvia Renate Sommerlath, la madre de Victoria. Pese a su propio pasado, la negativa del rey fue tan tajante que se negó en redondo a conocer al joven entrenador, provocando una tensa situación familiar en la que el monarca evitó cualquier contacto directo con el novio de su hija durante casi una década, según recogen los medios suecos. Sin embargo, Victoria plantó cara a la corona y amenazó con renunciar a sus derechos dinásticos si no le permitían casarse con el hombre de su vida.

Finalmente, en 2008, la princesa logró que su novio se mudara al Palacio de Drottningholm y, tras obtener el esperado brazo a torcer del rey, el compromiso se anunció oficialmente a principios de 2009.

Daniel Westling y Victoria de Suecia | Gtres

Así fue su boda

La esperada boda real se celebró por todo lo alto el 19 de junio de 2010 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo, ante más de 1.200 invitados de todas las casas reales. Entre la representación española no faltaron la reina Sofía, los entonces príncipes Felipe y Letizia, y las infantas Elena y Cristina.

Para su gran día, Victoria confió en el diseñador sueco Pär Engsheden, quien confeccionó un elegantísimo vestido de seda duquesa en tono perla, con escote barco y una enorme cola de cinco metros, combinado con zapatos a juego firmados por Roger Vivier.

Boda de Daniel Westling y Victoria de Suecia | Gtres

Siguiendo con el homenaje a sus padres, la heredera coronó su cabeza con la espectacular tiara de los camafeos que su madre llevó en su propia boda y lució el mismo velo de encaje.

Tras un romántico paseo en la barcaza real, los novios celebraron el banquete con 400 invitados en el Palacio Real. Allí, Daniel conmovió a todos los presentes con un emotivo discurso: "Me siento orgulloso de ser tu marido y voy a hacer todo lo posible para seguir haciéndote feliz. Victoria, lo más importante es el amor, y yo, princesa de mi corazón, te amo tanto...".

Boda de Daniel Westling y Victoria de Suecia | Gtres

La boda de Carlos Gustavo y Silvia en 1976

Treinta y cuatro años antes de que triunfara la historia de amor entre Victoria y Daniel, la catedral de Estocolmo vivía otra jornada histórica. El 19 de junio de 1976, un joven rey Carlos XVI Gustavo contraía matrimonio con la alemana Silvia Sommerlath, desafiando también las antiguas normas no escritas sobre los matrimonios con plebeyos.

Boda de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia | Getty Images

Silvia dejó a todo el mundo boquiabierto con su vestido: un diseño de la famosa firma Dior que era totalmente liso, con cuello alto, manga larga y una cola larguísima. Para la cabeza eligió una joya espectacular con mucha historia, la tiara de los camafeos, que perteneció a la mismísima emperatriz Josefina (la mujer de Napoleón) y que se convirtió en el amuleto de la familia. Es bonito pensar que, décadas después, su hija Victoria eligió llevar esa misma corona y velo como un gesto de reconciliación con sus padres. El rey Carlos Gustavo, por su parte, se casó vestido con su uniforme oficial de almirante de la Marina.

El gran día terminó con los nuevos reyes dándose un auténtico baño de masas: primero pasearon en carruaje por el centro de Estocolmo y luego subieron a bordo del Vasaorden, un espectacular barco real. Fue una boda histórica a la que no faltaron invitados españoles muy famosos de aquellos años, como Alfonso de Borbón y Carmen Martínez-Bordiú. Hoy, se cumplen nada más ni nada menos que 50 años de esa gran celebración.