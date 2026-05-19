Todos los detalles sobre el romance entre Jacob Elordi y Kendall Jenner: Coachella, cita doble y un viaje a Hawái

Las relaciones entre famosos van y vienen, en muchos casos, de forma muy periódica, puesto que la exposición suele quemar mucho los romances, haciéndolos menos viables que si fueran personas menos conocidas.

Así lo hemos vivido con parejas como Rosalía y Emilio Sakraya,Taylor Swift y Calvin Harris, o Aitana y Sebastián Yatra. Romances icónicos que los fans vivieron con tanta emoción que, cuando anunciaron las rupturas, casi que las sintieron como propias.

Pero en este artículo venimos a hablar de amor, enamoramiento e ilusión. Y es que un romance entre el actor Jacob Elordi y la modelo Kendall Jenner está acaparando la atención de todos los medios.

Jacob Elordi | Gtres

Y es que en abril empezaron los rumores de un posible vínculo entre ambas celebridades, puesto que estuvieron juntos en algunos momentos del festival de música Coachella. Una posible relación que ha proseguido con una cita doble y un viaje íntimo a Hawái.

Kendall Jenner | Gtres

Su escapada a Hawái

A pesar de que ni Kendall ni Jacob han hablado ni publicado nada al respecto de su romance, hace menos de una semana que fueron vistos en la isla de Hawái, disfrutando de unas vacaciones íntimas.

El actor protagonista de Cumbres Borrascosas junto a Margot Robbie, no asistió al Festival de Cannes por una lesión en el pie, un hecho algo polémico puesto que se ha ido de escapada romántica y, además, se lo ha visto conducir.

Aún y con eso, Elordi y Jenner se van a convertir en una de las parejas más deseadas del mundo celebrity, así lo han vivido los fans tras la foto exclusiva que ha compartido TMZ, donde aparecen sentados en una playa privada disfrutando de lo que parece una cita.

El plan fue un picnic improvisado con una tabla de paddle surf como mesa, algo de picoteo y un vino rosado como bebida. Ambos disfrutaron de un momento íntimo, en el cual parecían estar pasándolo muy bien.

Kendall llevaba un bikini y el pelo con un medio recogido, mientras que Jacob lució un bañador azul oscuro y una gorra verde, muy concentrados el uno en el otro.

También fueron vistos en el restaurante Nourish Hanalei para tomar el desayuno. Unas fotografías compartidas en exclusiva por Deuxmoi, con las cuales explican que, los fans que los pillaron, los vieron "muy monos juntos".

Una cita doble

Este pasado fin de semana han vuelto a fotografiar a Jacob Elordi y Kendall Jenner juntos, pero esta vez no solos, sino con otra de las parejas en tendencia del momento: Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet | Gtres

La gran sorpresa ha sido que, a pesar de que las hermanas tienen un vínculo muy fuerte, decidieron disfrutar de una velada los cuatro juntos, llevando a cabo lo que se conoce como una cita doble. En el coche también estaba la fotógrafa y amiga de las Jenner, Renell Medrano.

En las fotografías exclusivas compartidas por Deuxmoi, se ve al protagonista de Frankenstein conduciendo, a todos los miembros del vehículo tratando de taparse la cara y una actitud divertida, con muchas risas, seguramente por los flashes de los paparazzis tan inesperados.

Los rumores en Coachella

Jacob y Kendall empezaron a ser tendencia hace ahora un mes, a mediados de abril durante el festival de música Coachella. Y es que se empezó a comentar que, entre concierto y concierto pasaban tiempo juntos, detrás de escenas, como dirían los actores.

El mayor de los encuentros sucedió durante la presentación de la actuación de Justin Bieber, sin lugar a dudas la más esperada de todo el evento. Además, Elordi y Jenner también fueron captados con una actitud muy cariñosa en la fiesta posterior a ese concierto.

Kylie Jenner y Kendall Jenner en Coachella | Instagram, @kyliejenner

A pesar de que los rumores de una posible tensión sentimental entre los dos personajes empezó hace apenas un mes, durante un evento relacionado con los Premios Oscar en marzo, ya se les vio conversando con una actitud entusiasta.

Jacob Elordi en los Premios Oscar | Gtres

Una vida sentimental muy privada

Aunque son personajes públicos y con una vida muy expuesta, por lo que respecta a su vida sentimental, siempre la han tratado con la mayor privacidad posible, tratando que su vida profesional no se juntara con el amor.

Así pues, aunque ellos no confirmen su relación a través de sus redes sociales o con un comunicado oficial, hay pruebas suficientes para determinar que ha empezado un romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi. De lo más seguro que, si lo suyo funciona, serán una de las parejas más destacadas del año y de la historia de los famosos.