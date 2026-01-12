Antena 3 Logo Antena 3
MUY ENAMORADOS

Kylie Jenner, al lado de Timothée Chalamet en los Globos de Oro, con un vestido joya de más de 300 horas de trabajo

Kylie Jenner acompañó a Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026 y confirmó su etapa más sofisticada con un vestido joya de alta costura firmado por Ashi Studio, un diseño ceñido, artesanal y que costó más de 300 horas de trabajo.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026

Foto: Getty Images / Vídeo: Reuters

Ariadna Roca
Publicado:

Timothée Chalamet recogió este domingo, durante la 83.ª ceremonia anual de los Globos de Oro, el premio a mejor actor en película musical o comedia. Y, como no podía ser de otra manera, Kylie Jenner fue su acompañante en una de las noches más importantes de su carrera, demostrando una vez más que atraviesa su versión más sofisticada.

Aunque la empresaria decidió no pasar por la alfombra roja, cediendo todo el protagonismo inicial a su novio —reconocido por su trabajo en Marty Supreme—, su aparición durante la gala fue suficiente para convertirse en uno de los grandes focos de atención de la noche.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026
Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026 | Getty Images

Un vestido de alta costura hecho a medida

Ya en el interior del evento, Kylie Jenner deslumbró a los asistentes con un vestido de alta costura personalizado de Ashi Studio. Un diseño completamente ceñido a su figura que resaltaba todas y cada una de sus curvas y que incluía delicados detalles tipo joya en el escote, aportando un aire elegante y muy glamuroso.

El vestido, bordado a mano, estaba confeccionado íntegramente con lentejuelas metálicas antiguas. Su silueta se adaptaba al cuerpo de Kylie de forma precisa, dejando movimiento únicamente en la parte de la falda. El cuerpo del diseño destacaba por un corsé escultural, moldeado con precisión, que "crea una silueta poderosa a la par que elegante", tal y como explica la propia firma.

Detalles joya y más de 300 horas de trabajo

Del escote tipo corazón nacían varios tirantes realizados en cristal baguette, que aportaban un acabado refinado y luminoso al conjunto. Un detalle joya que elevaba aún más el look y lo convertía en una elección perfecta para una noche de premios como esta.

La firma confirmó que el vestido requirió más de 300 horas de meticuloso trabajo artesanal, un dato que nos recuerda lo exclusiva que era la pieza que lucía Kylie.

Kylie Jenner en los Globos de Oro 2026
Kylie Jenner en los Globos de Oro 2026 | Getty Images

Look beauty equilibrado

Con un vestido tan protagonista, Kylie optó por un beauty look equilibrado. Llevó el pelo recogido en una coleta de acabado pulido y un maquillaje marcado por las pestañas XXL, mientras que el resto del rostro se mantuvo en tonos tierra y rosados muy sutiles.

Completó el estilismo con unos grandes pendientes tipo botón cubiertos de brillantes. En los pies, eligió unas finas sandalias de tiras a juego con el vestido.

Por su parte, Timothée Chalamet apostó por un traje sastre de terciopelo negro firmado por Chrome Hearts. Lo combinó con una camiseta negra en lugar de camisa y botas de inspiración obrera, manteniendo su estética actual: juvenil y relajada.

Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026
Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026 | Gtres

El gran momento de la velada

Cuando anunciaron al actor estadounidense-francés como ganador en la categoría de mejor actor en película musical o comedia por su papel en Marty Supreme, la pareja celebró el momento con un apasionado beso, demostrando que en este 2026 su relación sigue consolidándose. De hecho, actualmente son una de las parejas del panorama de celebridades estadounidenses que más emoción despiertan entre el público.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026
Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026 | Getty Images

Al recoger el premio, Timothée no dudó en dedicárselo a Kylie: "Para mis padres, para mi pareja, os quiero".

A principios de este mes, durante los Premios Critics Choice 2026, Chalamet ya había recibido la estatuilla a mejor actor y también se la dedicó a Jenner en su discurso, agradeciéndole todo lo que habían construido juntos, llamándola su "pareja" y declarando, por primera vez en directo, su amor. Desde el público, Kylie respondió con un claro "te amo".

