¿Qué es una Almond Mom? El término con el que los jóvenes definen a las madres obsesionadas con la comida saludable

Las redes sociales llevan semanas hablando de las llamadas "Almond Moms", un término que mezcla humor y crítica para describir a ciertas madres obsesionadas con la alimentación saludable, las calorías y el control de la comida en casa. Aunque muchas publicaciones utilizan el concepto en tono de meme, detrás de esta tendencia existe un debate mucho más profundo sobre la relación con la comida, la cultura de la dieta y cómo algunos hábitos familiares pueden influir en los hijos desde pequeños.

La expresión se ha vuelto especialmente popular entre jóvenes que recuerdan frases típicas sobre, evitar ciertos alimentos o sustituir comidas completas por snacks aparentemente más light.

Madre e hija cogiendo comida de la nevera | Freepik

¿De dónde sale el término "Almond Mom"?

La expresión "Almond Mom" —literalmente, "madre almendra"— nació en redes sociales a partir de un momento televisivo protagonizado por Yolanda Hadid y su hija, la modelo Gigi Hadid.

En un vídeo que se volvió viral hace años, Gigi comentaba que se encontraba débil y su madre le respondía que comiera "un par de almendras" y las masticara bien. Con el tiempo, internet convirtió aquella escena en un símbolo de las dinámicas familiares marcadas por el control alimentario y las dietas restrictivas.

Actualmente, el término se utiliza para describir a madres que transmiten constantemente mensajes relacionados con las calorías, el miedo a engordar o la necesidad de "compensar" la comida.

Cómo es la comida en una casa de "Almond Mom"

En redes sociales, muchas personas describen este tipo de hogares como lugares donde ciertos alimentos están prácticamente prohibidos o generan culpa.

Las publicaciones suelen mencionar neveras llenas de productos light, bebidas vegetales, yogures desnatados, tortitas de arroz, frutos secos y snacks bajos en calorías. En cambio, productos como bollería, refrescos, pan blanco o comida rápida se consideran malos o directamente no entran en casa.

Otro rasgo habitual es el comentario constante sobre las cantidades. Frases como "¿de verdad vas a repetir?", "eso tiene muchísimo azúcar" o "mejor come fruta si tienes hambre" aparecen repetidamente en muchos vídeos relacionados con esta tendencia.

También es frecuente que las comidas familiares estén muy vinculadas a la idea de "comer limpio", controlar porciones o evitar alimentos considerados poco saludables, incluso en celebraciones o momentos especiales.

Niña comiendo ensalada | Freepik

Entre el humor y la crítica social

Aunque el fenómeno se comparte muchas veces en tono humorístico, numerosos usuarios explican que crecer en este ambiente afectó su relación con la comida y con su propio cuerpo.

Psicólogos y nutricionistas llevan años alertando sobre cómo los mensajes obsesivos relacionados con el peso pueden influir en la autoestima y favorecer una relación poco saludable con la alimentación.

Muchas personas que hablan de las "Almond Moms" aseguran haber normalizado desde pequeños conceptos como contar calorías, sentir culpa al comer determinados alimentos o asociar ciertos cuerpos con éxito y disciplina.

El auge de la cultura wellness y las dietas

Parte del fenómeno también se relaciona con el boom de la cultura wellness y las redes sociales, donde constantemente aparecen consejos sobre alimentación perfecta, rutinas fitness y hábitos saludables extremos.

En muchos casos, las llamadas "Almond Moms" no buscan perjudicar a sus hijos, sino que reproducen ideas que durante años se consideraron normales en cuanto a hábitos alimentarios. Algunos ejemplos van desde sustituir comidas por snacks bajos en calorías, demonizar ciertos alimentos hasta relacionar la imposición de la delgadez con salud.

Por eso, muchos expertos defienden actualmente una alimentación más flexible y equilibrada, alejada de prohibiciones estrictas y mensajes negativos alrededor de la comida.

Madre e hija comiendo | iStock

Una tendencia viral con un trasfondo más serio

Lo que empezó como un meme en las redes sociales ha terminado abriendo conversaciones mucho más profundas sobre crianza, autoestima y hábitos alimentarios.

La popularidad del término demuestra además cómo han cambiado las conversaciones sobre nutrición en internet. Frente a las dietas extremas de hace años, cada vez más usuarios reivindican una relación más relajada con la comida y cuestionan mensajes que antes se consideraban normales dentro de muchas familias.

Y aunque las "Almond Moms" se hayan convertido en uno de los conceptos virales del momento, para muchos jóvenes representan algo más que una simple tendencia de redes sociales.