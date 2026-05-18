Tita Cervera rompe su silencio y desmiente rotundamente las informaciones sobre su estado de salud

La preocupación por el estado de salud de la baronesa Thyssen ha aumentado en los últimos días después de que varios medios publicaran informaciones sobre un posible agravamiento tras la neumonía que sufrió recientemente. Sin embargo, ha sido la propia Tita Cervera quien ha querido acabar los rumores.

En las declaraciones concedidas a la revista ¡HOLA!, Tita ha negado rotundamente encontrarse en estado grave o haber sufrido recaídas durante su recuperación. "Nada de lo que dicen es cierto", ha asegurado de forma tajante.

Tita Cervera en el yate Mata Mua, en una imagen de 2005 | Gtres

A sus 83 años, la baronesa continúa recuperándose en su domicilio después de haber padecido una neumonía severa que incluso provocó su ingreso hospitalario hace apenas unas semanas en la clínica Teknon de Barcelona. Afortunadamente, Tita Cervera recibió el alta el pasado 1 de mayo y desde entonces permanece en reposo rodeada de su familia.

Lejos de las informaciones que apuntaban a una situación especialmente delicada o supuestas visitas médicas en su residencia, la propia baronesa ha querido aclarar que se encuentra tranquila en casa: "Estoy en casa, pero sin médicos".

Durante este complicado episodio de salud, Tita Cervera ha estado muy arropada por sus hijos Borja, Carmen y Sabina, además de Blanca Cuesta y sus nietos. De hecho, parece que el delicado momento familiar habría servido también para reforzar todavía más la unión entre todos ellos.

Tita Cervera | Gtres

La baronesa también ha aprovechado para negar otras informaciones recientes relacionadas con su residencia fiscal en Andorra, asegurando que determinadas acusaciones buscan perjudicar su imagen pública: "Lo ha inventado un asesor mío que se portó muy mal y que quiere dañar mi imagen".

Tita Cervera ha querido transmitir calma y dejar claro que, aunque continúa recuperándose poco a poco, no existe un grave empeoramiento del que se había hablado en las últimas horas.