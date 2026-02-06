Los maravillosos looks de Margot Robbie para la promoción de Cumbres Borrascosas: ¿quién es su estilista?

Margot Robbie, la icónica Barbie, está en plena promoción de su nueva película, Cumbres Borrascosas, que protagoniza junto a Jacob Elordi. Durante estos inicios de 2026, han aparecido en numerosas ciudades a promocionar su nuevo filme.

Sin lugar a dudas, la auténtica estrella de estos eventos está siendo Margot y sus looks, pensados a la perfección para la ocasión. Su estilista, Andrew Mukamal, ha querido que, con las piezas escogidas, Robbie transmita emociones, citas literarias y rasgos de la personalidad de su personaje.

Así pues, en este artículo te enseñamos todos los outfits que ha lucido la actriz australiana en todas las premieres, además de todo el significado que hay tras cada pieza en relación con la película que se estrena el próximo 13 de febrero.

Margot Robbie | Getty Images

Más sobre Mukamal

Andrew, que ha también trabajado con famosas como Hailey Bieber, Lily Collins o Jenna Ortega, se impregnó de la película antes de empezar con el estilismo de Margot Robbie. Y es que visitó el set de rodaje y trabajó mano a mano con Jacqueline Durran, la diseñadora de vestuario.

Además, el estilista estudió historia, una facultad del todo relevante para este film. Robbie explicó que "Andrew es un apasionado de la historia", y que "pasó tiempo con Jacqueline en el set, algo que normalmente no ocurre, y eso se nota en el resultado".

Looks de Los Ángeles

La primera aparición de Margot Robbie para la promoción de Cumbres Borrascosas tuvo lugar a finales de enero, donde lució más de seis outfits que han dejado huella en las amantes de la moda y el diseño.

La primera aparición de Margot fue con un vestido negro de Roberto Cavalli, con mangas en campana, detalles en terciopelo y unos tacones muy pronunciados de Christian Louboutin. La guinda del pastel fueron las joyas: un collar grande con piedra rojiza y un anillo en conjunto con su compañero de reparto.

Siguiendo con el negro, la actriz acudió al show de Jimmy Kimmel, donde lució un mini vestido de encaje transparente de McQueen. Una pieza que recuerda a un estilo gótico y victoriano que combinó con unos pendientes de diamante de Jessica McCormack y unos tacones stiletto.

Margot Robbie | Getty Images

En sus días por Los Ángeles, Robbie modeló dos looks de Victoria Beckham que se caracterizan por un mismo elemento: las plumas, un elemento clave en la trama de la película. El primer look era un mini vestido blanco cubierto de plumas blancas, que la ayudaron a transmitir delicadeza absoluta.

El segundo outfit fue un bustier negro cubierto de plumas de este mismo color, combinado con unos pantalones de tiro bajo. En este caso, las plumas se convierten en un símbolo de descontrol y energía indomable.

En un photocall oficial, Margot llevó un vestido de Dilara Findikoglu, con estampado de serpiente en color rojo con detalles en negro. Una temática que no es casualidad, ya que representa el peligro, la seducción y el desafío, tres elementos cruciales del personaje que ella caracteriza.

Margot Robbie | Getty Images

El vestido joya de Los Ángeles fue el que llevó en la premiere: una pieza hecha a medida de Schiaparelli. El cuerpo del vestido es de un encaje negro bien estructurado, que recuerda a la época victoriana.

A medida que llega a la cadera, aparece un degradado en negro que le aporta opacidad al vestido, y, con ello, una falda voluminosa aterciopelada que, a medida que llega a los pies, se convierte a un rojo intenso que recuerda al color de la sangre.

Por si fuera poco, la actriz australiana presumió de una joya icónica: el collar Taj Mahal de Cartier, una pieza que perteneció al emperador Shah Jahan y mandó a grabar el nombre de su esposa, a quien también dedicó, postmortem, el Taj Mahal. Se trata de una historia que evoca un amor obsesivo y trágico.

Margot Robbie | Getty Images

El último vestido con el que Margot ha sido fotografiada en Los Ángeles ha sido un tanto más contemporáneo. Se trata de un vestido lencero rojo y blanco superpuesto con una negro transparente de Mark Gong. Pero el look trascendió por el calzado: unas botas negras altas con lazadas.

Looks de París

Para el estreno en la ciudad del amor, que fue a principios de febrero, la actriz llevó un vestido Chanel a medida diseñado por Matthieu Blazy. La pieza, que es de torso en corsé, cuenta con una caída drapeada que combina seda, terciopelo y faille de color burdeos.

Además, hay un componente que destaca: una falda interior de seda de marfil que le da un contraste divertido y profundo. De nuevo, está presente este tono rojizo que se asemeja al de la sangre. Un último detalle que encontramos son las plumas, un elemento clave en esta gira.

Margot Robbie | Getty Images

El segundo look de Robbie para la premiere de París fue un vestido hecho a medida por Thom Browne. Un diseño increíble en color negro, con corsé, detalles de encaje y escote Bardot. Un escote que lució con un collar ajustado de terciopelo con diamantes.

Margot Robbie | Getty Images

Los look de Londres

La última aparición de Margot Robbie ha sido en Londres, donde han destacado dos looks. El primero tiene como elemento principal un abrigo largo estructurado tipo corsé, con motivos florales y plumas en los hombros y los puños.

La prenda se ata a la altura del pecho, abriéndose de forma atrevida por la zona de la barriga. En las piernas, que quedan al descubierto, luce una minifalda negra y unas medias de color rojo transparentes a medio muslo, adornadas con una cinta rosa ligada con un lazo.

Margot Robbie | Getty Images

El último diseño que ha lucido la protagonista de Cumbres Borrascosas es un diseño de Dilara Findikoglu, que tiene como inspiración un brazalete de Charlotte Brontë, la hermana de la autora de la novela en la que está inspirada la película.

Margot llevó una réplica del brazalete original, una pieza de joyería de luto victoriana hecha con el cabello de sus hermanas. Charlotte lo llevó durante sus últimos años de vida, como recuerdo y homenaje a sus hermanas, para tenerlas presentes.

Margot Robbie | Getty Images

El vestido se inspira en esta tradición. Según cuenta la diseñadora en sus redes sociales, es "un vestido fantástico con corsé de seda y gasa francesa". Inspirado en el símbolo del pelo, "el pelo sintético ha sido teñido a mano para que coincida con el pelo de Emily y Anne Brontë, que ha sido trenzado individualmente a mano para encapsular su conexión".

Además, el vestido ha sido adornado "con diferentes formas de flores victorianas de luto, trenzas y broches antiguos combinados con encaje victoriano". Sin lugar a dudas, una pieza muy pensada que será difícil de olvidar.