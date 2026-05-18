Toni Acosta apoya a Dora Postigo, la novia de su hijo Nicolás Martos, en un concierto muy especial en Madrid

Toni Acosta ha vuelto a demostrar la buena relación que mantiene con Dora Postigo, hija de la fallecida Bimba Bosé y actual pareja de su hijo Nicolás Martos. Dora Postigo ha brillado sobre el escenario en uno de los conciertos más especiales de su carrera y lo ha hecho completamente arropada por su entorno más cercano.

Dora ha ofrecido una emotiva actuación en el Matadero de Madrid donde ha demostrado, una vez más, el enorme talento heredado de su madre, la inolvidable Bimba Bosé.

Toni Acosta en el concierto de Dora Postigo | Europa Press

Un concierto donde además contar con el apoyo de su pareja, Nicolás Martos, nieto de Raphael, también acudió la famosa madre del poeta, Toni Acosta. Durante la noche, Nicolás se ha mostrado muy integrado con la familia de Dora y especialmente cercano a Diego Postigo, padre de la artista.

Dora Postigo y Nicolás Martos comenzaron su relación hace ya varios meses, aunque ambos siempre han apostado por llevar su relación con mucha discreción. Poco a poco, la pareja ha ido dejando ver la complicidad que existe entre ellos y el importante vínculo que también mantienen con sus respectivas familias.