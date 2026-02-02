Justin y Hailey Bieber en los Grammy: un posado "distante" y un tatuaje nuevo como símbolo de amor

La edición número 68 de los Premios Grammy, se celebró ayer en Los Ángeles, reuniendo a las grandes figuras de la música internacional en una noche llena de emoción, reivindicaciones y actuaciones en directo.

Entre las actuaciones más esperadas estaba la de Justin Bieber, que regresaba al escenario de los Grammy cuatro años después de su última aparición. El cantante canadiense llegaba con su álbum SWAG nominado a cuatro premios.

Pero más allá de la música, una de las parejas que más atención acaparó durante la noche fue la formada por Justin y Hailey Bieber. Desde su llegada a la alfombra roja hasta la actuación del artista, cada gesto, mirada y detalle fue analizado, convirtiéndolos en protagonistas indiscutibles de la velada.

Justin y Hailey Bieber en los Grammy | Gtres

La alfombra roja

La aparición de los Bieber en la alfombra roja no pasó desapercibida. Hailey apostó por un elegante vestido negro de Alaïa firmado por Pieter Mulier, mientras que Justin eligió un total look del mismo color.

Justin se mostró serio y algo distante, dejando un amplio espacio entre ambos durante los primeros minutos del posado. En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse: hablaban de poca química y de que eran la pareja más cansada de la historia.

Justin y Hailey Bieber en los Grammy | Gtres

Aun así, la tensión inicial dio paso a imágenes más cercanas, ya que poco después, Hailey se acercó a su marido y posaron juntos, regalando a sus seguidores las fotografías que muchos esperaban.

Además, ambos lucieron un pin en apoyo a los derechos de las personas migrantes, en una noche donde varios artistas aprovecharon para lanzar mensajes políticos en contra de los ICE.

Un nuevo tatuaje

Si su llegada fue comentada, su actuación no se quedó atrás. Justin interpretó Yukon, un tema suyo que estaba nominado en esta edición. Pero lo más impactante fue su puesta en escena: el cantante apareció sin ropa, únicamente con calzoncillos y calcetines, dejando al descubierto todos los tatuajes que cubren su cuerpo.

Justin Bieber en los Grammy | Gtres

Fue entonces cuando destacó un nuevo detalle: un tatuaje en la espalda con el rostro de Hailey. Aunque no está confirmado cuándo se lo hizo, es la primera vez que lo muestra públicamente. Y es que años atrás, Justin ya había comentado su intención de tatuarse la cara de su mujer y, más adelante, añadir a sus futuros hijos.

Sobre su relación

Justin y Hailey Bieber se casaron en 2018 y, desde entonces, han vivido su relación bajo el foco mediático. En abril de 2025 se convirtieron en padres de su primer hijo, un acontecimiento que marcó una nueva etapa para ambos.

Justin y Hailey Bieber en los Grammy | Gtres

Por su parte, Hailey se mostró especialmente orgullosa de acompañar a Justin en una noche tan significativa. En los últimos años, la modelo ha sido uno de sus principales apoyos mientras él atravesaba problemas de salud y se alejaba temporalmente de los escenarios.

La noche de los Grammy 2026 no solo confirmó el regreso artístico de Justin Bieber, sino también la solidez de una pareja que, pese a los rumores, sigue avanzando junta en una nueva etapa marcada por la música, la familia y la madurez.