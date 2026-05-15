ENAMORADOS
Victoria Federica y Jorge Navalpotro, más unidos que nunca en su día a día más cotidiano
Una imagen que refleja la total normalidad de su día a día. Victoria Federica y Jorge Navalpotro consolidan su discreta relación con planes cotidianos y alejados de los focos, tal y como demuestran las últimas fotografías de la pareja.
Publicidad
Victoria Federica y Jorge Navalpotro continúan consolidando su relación, alejada de los focos pero cada vez más normalizada en su día a día. Desde que se les empezó a ver juntos de forma recurrente, la nieta de los reyes eméritos y el empresario han apostado por una discreta historia de amor, basada en planes cotidianos y lejos del tradicional glamour de los grandes eventos. Sin embargo, sus apariciones públicas demuestran que atraviesan un momento estable y muy compenetrado.
En esta ocasión, la pareja ha sido fotografiada disfrutando de un plan de lo más común: hacer la compra juntos. Ambos acudieron a un supermercado para adquirir unos cereales de marca blanca para el desayuno, dejando ver una faceta cercana y sencilla en su rutina. Sin estilismos imposibles ni poses estudiadas, se les vio relajados, centrados en su desayuno antes de volver a casa.
Más Celebrities
- Lucas, de Andy y Lucas, ya conoce la fecha de su operación de nariz: "Me la quiero guardar para mí, que es muy personal"
- Roberta, hija de Mabel Lozano, habla por primera vez de su exigente carrera como deportista profesional
- La discreta reacción de Pastora Vega tras convertirse en abuela por primera vez
Tras pasar por caja, salieron con total naturalidad, manteniendo en todo momento la cercanía que les caracteriza. Una vez en el aparcamiento, se subieron en el coche y se marcharon juntos mientras charlaban animadamente, ajenos a las cámaras. Esta escena, tan cotidiana como significativa, refuerza la imagen de pareja consolidada que comparte no solo grandes ocasiones, sino también los pequeños gestos del día a día.
Publicidad