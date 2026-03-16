La presencia de Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar era una de las más esperadas de la noche. El actor ha llegado a la gala sin la compañía de Kylie Jenner y posó en solitario ante los fotógrafos, una táctica que llevan haciendo desde que su relación salió a la luz. Y es que aunque la celebrity siempre esté junto a él en la gala, pero en ninguno de los premios han posado juntos previamente en el photocall.

Kylie Jenner y Timotheé Chalamet hablando con otros actores en los Oscar | Getty

Chalamet acudía a la gala con importantes nominaciones sobre la mesa. El actor estaba nominado al Oscar a Mejor Actor por su interpretación en Marty Supreme, película que también competía en la categoría de Mejor Película. Sin embargo, finalmente no logró hacerse con ninguna de la estatuillas. A pesar de la derrota en las categorías en las que competía, el actor siguió siendo uno de los nombres más comentados del evento. Y gran parte de esa atención se debía también a su relación con Kylie Jenner, una de las figuras más mediáticas del panorama internacional.

Kylie Jenner, Timotheé Chalamet y Elle Fanning durante los Oscar | Getty

La situación cambió horas más tarde. Tras la ceremonia, Timothée Chalamet acudió a la tradicional fiesta posterior organizada por Vanity Fair, una de las celebraciones más exclusivas de la noche de los Oscar. Fue allí donde ocurrió lo que muchos esperaba sobre la alfombra de los Oscar: su posado junto a Kylie Jenner en un photocall.

Kylie Jenner yTimotheé Chalamet posando en la fiesta de Vanity Fear | Getty

Las imágenes de ambos en el evento posterior no tardaron en circular por redes sociales y medios internacionales, donde se ve que la pareja continúa viviendo un momento increible en su relación.

El romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner comenzó a despertar rumores en abril de 2023, cuando diferentes medios estadounidenses publicaron que ambos estaban saliendo después de que se les viera juntos en varias ocasiones. Poco después, la relación quedó prácticamente confirmada cuando fueron fotografiados juntos en distintos encuentros privados.

Kylie Jenner y Timotheé Chalamet durante los Oscar | Getty

Su primera gran aparición pública como pareja llegó meses después, cuando ambos fueron vistos juntos en conciertos y eventos deportivos, mostrando una complicidad que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet cariñosos en la fiesta de Vanity Fear | Getty

La relación también generó mucha conversación porque se trata de dos figuras de mundos muy distintos. Timothée es uno de los actores más respetados de su generación, conocido por su carrera en el cine y por papeles en películas como Call Me by Your Name, Dune o Wonka. Y Kylie, por su parte, es una de las empresarias e influencers más influyentes del mundo gracias a su imperio de belleza y a su presencia mediática.

Kylie Jenner y Elle Fanning hablando durante los Oscar | Getty

En los últimos meses, además, Kylie Jenner ha demostrado públicamente su apoyo al actor incluso en momentos delicados. La empresaria ha permanecido a su lado a pesar de los comentarios que Timothée Chalamet hizo recientemente sobre el mundo del ballet, unas declaraciones que generaron debate y críticas en redes sociales. "No quiero estar trabajando en ballet o en ópera, o cosas donde es como, ‘Hey, mantén esto vivo’. Aunque sea como, ya nadie se interesa por esto".

A pesar de esa diferencia de perfiles, la pareja ha demostrado mantener una relación discreta en lo público. No suelen posar juntos en todas sus apariciones oficiales y prefieren mantener cierta distancia en los grandes eventos.

Este tipo de gestos no es nuevo en su relación. En otras ocasiones, ambos han optado por entrar por separado a grandes eventos o mantener un perfil bajo durante las alfombras rojas, aunque posteriormente se dejen ver juntos en fiestas privadas o entre bastidores.

Kylie Jenner posando sola | Getty

Sin embargo, su aparición en la fiesta posterior de Vanity Fair volvió a demostrar que siguen compartiendo momentos importantes. Una escena que cerró una de las noches más importantes del cine con uno de los romances más seguidos de Hollywood.

Timothée Chalamet dándole un beso a Kylie Jenner en la fiesta de Vanity Fear | Getty