Todo sobre Pedro Antonio, el "desconocido" hijo de Rosario Flores que acaba de cumplir 20 años

La saga Flores es una de las más importantes de nuestro país. Y es que su música y su mensaje transformador se han ganado un hueco enorme en los corazones de mucha gente. La familia de artistas, porque todos lo son, han acompañado a familias y amigos en el coche, en casa y en muchos sitios más.

Rosario, la pequeña de los tres hermanos, es quien más se ha sabido recrear a los nuevos tiempos, participando en programas televisivos, colaborando en creaciones musicales con grandes artistas y aprovechando su imagen para las redes sociales y colaboraciones con revistas.

Ahora, la madre de familia atraviesa un momento muy dulce, puesto que su hija mayor, Lola, espera un bebé, y Rosario se convertirá en abuela por primera vez. De esta misma manera, Pedro Antonio, el hijo menor de la cantante se convertirá en tío con tan solo 20 años.

En este artículo te contamos todo lo que sabemos sobre Pedro Antonio, el hijo menor de Rosario Flores que tuvo con su segundo y actual marido Pedro Lazaga, y quien la acompaña a los conciertos, manteniendo un perfil reservado en redes sociales.

Más sobre Pedro Antonio

El pequeño de la saga Flores nació el 21 de enero del 2006, hace apenas unas semanas cumplió 20 años, y recibió felicitaciones de gran parte de su familia: de su madre, su hermana y hasta de su prima Elena Furiase.

"20 años ya… qué barbaridad, no me lo creo. Orgullosa de mi hijo, orgullosa de mi familia. Te quiero", escribió Rosario para su cumpleaños. Y es que, desde que es bien pequeño, la familia ha descrito a Pedro Antonio como un chico reflexivo, con un carácter sereno y que observa mucho antes de tomar cualquier decisión.

Rosario Flores junto a sus hijos, Lola Orellana y Pedro Antonio Lazaga | Gtres

Ahora, el joven cuyo segundo nombre seguro es un guiño al grandísimo Antonio Flores, acompaña a su madre de gira como músico, cantando juntos y siendo aplaudido con emoción por el público. Pero, aunque su camino por el mundo artístico sea claro, Pedro Antonio siempre se ha caracterizado por ser muy discreto.

Poco a poco, el pequeño artista ha ido enseñando inquietudes creativas propias, pero lo ha hecho siempre sin expectativas ni prisas, tratando de no ser el centro de atención.

Pedro Antonio Lazaga | Gtres

Su historia de amor con Lucía Cepeda

Sí una cosa clara sabemos del hijo de Rosario, es que está en un momento muy feliz y perdidamente enamorado de Lucía Cepeda, la hija de la cantante Alba Molina y nieta del dúo Lole y Manuel, históricamente conocidos.

La joven pareja mantiene una relación sentimental estable desde hace más de un año, una unión que hace de punto de encuentro entre dos linajes ligados a la música y a la cultura popular. Aún así, los enamorados han preferido vivir su historia de amor con normalidad y sin convertirla en materia para la prensa.

Pedro Antonio Lazaga y Lucía Cepeda | Gtres

Y es que son pocas las veces que se les ha visto juntos en eventos públicos, siempre que lo han hecho ha sido con una actitud muy prudente, ya que prefieren preservar su intimidad. Rosario, por su parte, no ha camuflado su ilusión por esta unión, sino que ha confesado estar satisfecha de ver a su hijo feliz y acompañado, dándole importancia al cariño y respeto mutuo.

Así pues, Pedro Antonio Lazaga Flores, a sus 20 años recién cumplidos, pertenece a una de las sagas familiares más importantes y conocidas del país y, a su vez, tiene una vida personal que ha preferido proteger.