El círculo más cercano de Isabel Preysler atraviesa un momento muy delicado. La revista ¡HOLA! adelantaba este martes una exclusiva que no se esperaba tan pronto: ÁlvaroCastillejo, sobrino muy querido de la socialité, y la periodista Cristina Fernándezhan decidido tomar caminos separados tras tres años de matrimonio y un hijo en común, el pequeño Nicolás, de apenas 15 meses. Algo que ya se veía venir de antes por algunos detalles aunque no a tan gran escala.

En realidad, el distanciamiento no pilló del todo por sorpresa a quienes siguen sus pasos a través de redes sociales. Acostumbrados a compartir escapadas, celebraciones y momentos del día a día de su vida familiar, el cambio en su comportamiento es lo que llamó la atención de sus seguidores. Desde la celebración del bautizo de su hijo, en junio de 2025, no habían vuelto a dejarse ver juntos, y esa ausencia tan larga terminó alimentando las especulaciones. Donde antes había una evidente complicidad pública, empezó a haber un silencio que daba que pensar.

Según ha trascendido, la decisión se ha tomado de mutuo acuerdo, sin terceras personas de por medio y de una forma madura entre dos personas que se han querido y que van a seguir estando presentes en la vida del otro. Ambos han optado por priorizar el bienestar y la estabilidad de su hijo, por ello, van a mantener una relación cordial y cercana por su bien. Y es que aunque su historia de amor haya llegado a su fin, seguirán unidos como familia.

Álvaro Castillejo y Cristina Fernández | Europa Press

Parece que la noticia ha causado especial interés por ser un miembro de la familia Preysler-Falcó, una de las sagas más conocidas y mediáticas del país. Sin embargo, fieles a su habitual discreción, ni Isabel Preysler, ni otros miembros de la familia han querido pronunciarse al respecto. Además, Manolo Falcó, hermano de Tamara Falcó, evitaba hacer declaraciones a su llegada a Madrid tras un viaje profesional a Londres.

Por el momento, reinará el silencio, la prudencia y el apoyo en privado, o al menos hasta que Álvaro y Cristina se adapten a esta nueva etapa y vivan el proceso que las separaciones conllevan. Empieza una nueva vida por separado pero con la responsabilidad y el deseo de mantener protegido a lo más importante de sus vidas: su hijo.