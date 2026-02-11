Isabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida ya que parece que Haciendavuelve a atormentar su vida. Diez años después de salir de la cárcel tras cumplir 14 meses por el Caso Malaya, la tonadillera se enfrenta a un nuevo reto que podría poner en peligro su tranquilidad. Algunas decisiones a lo largo de su vida han tenido consecuencias complicadas... tanto en el terreno personal como en el económico.

Su principal preocupación actual es poder saldar sus deudas, la cantante arrastra una deuda de más de un millón de euros con Hacienda, y sin la finca Cantora, que ha salido en subasta tras el embargo del banco por impagos, ya no tiene forma para cubrirla. Según una exclusiva de Lecturas, Isabel estaría en apuros: "El plazo ya se ha acabado porque ya no tiene la finca. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene dónde reclamar a Isabel ese dinero, y los aplazamientos que le habían dado han vencido".

Isabel Pantoja, preguntada por los medios | Gtres

Por lo que si no logra saldar esa cifra, podría enfrentarse a un problema legal serio, incluso penal. Y es que sumando los antecedentes y teniendo en cuenta que ha superado el límite máximo que la ley permite antes de tomar medidas legales, podría volver a prisión, aunque el asunto no esta del todo claro. Superar un millón de euros con antecedentes penales podría considerarse un delito fiscal, con penas que van de uno a cinco años de prisión. Según Lecturas, esto significa que Isabel podría "revivir su peor pesadilla" si no encuentra la forma de pagar.

En medio de este panorama, Isabel tenía una vía de escape: contar su historia a través de una serie sobre su vida. Pero claro, la plataforma con la que negociaba exigía transparencia total, desde su paso por la cárcel, su relación con Julián Muñoz, quien falleció de cáncer , hace dos años, hasta detalles de amistades muy cercanas, como Encarna Sánchez o María del Monte. Algo que la obligaría a abrirse en canal con sus seguidores y con la audiencia en general, son temas delicados que Isabel probablemente no quiera revelar al público, pero sin ellos, el proyecto no podría avanzar.