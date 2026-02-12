David Bisbal atraviesa días especialmente difíciles tras la muerte de su padre, Pepe Bisbal, una figura muy querida en Almería y pilar fundamental en su vida personal. En medio del duelo, el artista ha recibido un aluvión de muestras de cariño tanto de seguidores como de compañeros de profesión que no han dudado en apoyarle públicamente.

Su emotiva despedida en Instagram, donde definía a su padre como un "luchador" que seguirá ganando combates "en el cielo", se ha llenado de miles de mensajes de apoyo. Entre ellos, los de artistas con los que compartió sus inicios y parte de su trayectoria musical, como Chenoa, Rosa López o David Bustamante, que han querido trasladarle su cariño en este momento tan delicado.

Pero más allá del ámbito profesional, también personas que han formado parte de su vida más íntima han querido estar a su lado. Una de ellas es Elena Tablada, su exmujer y madre de su hija Ella. A pesar de los años de desencuentros y del mediático enfrentamiento judicial que ambos protagonizaron por la custodia y otros aspectos relacionados con la menor, la modelo ha dejado claro que, ante una pérdida así, las diferencias quedan en un segundo plano.

David Bisbal, Pepe, su padre, y Elena Tablada hace unos años | Gtres

"Claro, claro. Con él, con su mamá, con su hermana, con todo el mundo. Pues imagínate, ¿cómo se va a encontrar?", ha confesado al ser preguntada por si había podido hablar con el cantante tras el fallecimiento de su padre. Con estas palabras, Tablada confirma que ha mantenido contacto directo con Bisbal y con su familia, notándose un gesto de cercanía en un momento de dolor.

Elena Tablada hablando con la prensa | Europa Press

Además, ha querido rendir su propio homenaje a quien fuera su suegro y, sobre todo, abuelo de su hija. La modelo subió en sus redes sociales la fotografía que el cantante publicó de su padre y le dedicó un emotivo mensaje: "El cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe. Por siempre en nuestros corazones".

Elena explicaba también públicamente el motivo de este gesto: "A parte de que yo lo quería mucho a Pepe, Pepe es el abuelo de mi hija". Una declaración con la que deja claro el vínculo afectivo que la unía a él más allá de su relación con el artista y que pone el foco en la importancia de la familia en circunstancias tan dolorosas.

En cuanto a cómo está viviendo personalmente esta pérdida, reconoció sentirse profundamente afectada: "Bueno, pues triste, pero bueno ya dándose cuenta de que nos vamos yendo y que hay que aprovechar a las personas, y quererlas mientras estemos aquí". Una reflexión que resume el sentimiento general en estos días: tristeza por la despedida, pero también valorar y cuidar a los seres queridos mientras se tiene la oportunidad.