Paty Sánchez Flores desvela el sexo del bebé que espera: "Tenía nombre desde que supe que estaba embarazada"

El pasado mes de junio, Paty Sánchez Flores, hija del exfutbolista y entrenador Quique Sánchez Flores, se casaba con su gran amor, Javier Millet, en una boda que reunió a gran parte de la familia Flores, como Lolita, Rosario o Elena Furiase. Medio año después del enlace, la pareja anunciaba en redes sociales que iban a convertirse en padres. "La aventura más importante de nuestra vida acaba de empezar", explicaban entonces.

Ahora, dos semanas después de comunicar la feliz noticia, Paty y Javier han desvelado en las redes sociales el sexo del bebé que están esperando: será un niño.

El anuncio más esperado

La pareja compartió primero un vídeo del momento en el que se lo contaban a su grupo de amigos mediante el divertido juego del "impostor", en el que solo uno de los presentes conocía la respuesta. En esa misma publicación revelaron también el nombre elegido para el pequeño: se llamará Nico Millet Sánchez-Flores.

Poco después, la hija de Quique Sánchez Flores publicó un Reel con el instante en el que descubrieron, en la intimidad de su casa, que iban a ser padres de un varón. Sin grandes preparativos ni artificios, ambos celebraron el momento con una emoción contagiosa. "¡No podía ser otra cosa que NIÑOO! Así de felices recibimos nosotros la noticia, aunque ya tenía nombre desde que supe que estaba embarazada. Mil ganas de conocerte, Nico", escribía la nieta de Carmen Flores.

Para completar el anuncio, Paty también compartió un recopilatorio con las reacciones de familiares y amigos al conocer el sexo del bebé, mostrando la ilusión que rodea a la pareja en esta nueva etapa.

Una vida rodeada de chicos

La llegada de Nico parece seguir el patrón familiar de Paty. Como única chica de los cuatro hijos que tuvo Quique Sánchez Flores, Paty ha crecido y se ha formado acostumbrada a rodearse de chicos.

De momento, en su propio hogar, la tónica seguirá siendo la misma: la llegada de su primer hijo varón confirma que el universo masculino seguirá siendo el motor de su día a día.

Su historia de amor con Javier Millet

Paty conoció a Javier Millet porque era el hermano mayor de uno de sus mejores amigos. Entre ellos surgió la chispa y comenzaron una relación que se prolongó durante siete años, marcada en gran parte por la distancia entre Madrid y Valencia.

Tras años de idas y venidas, la pareja anunció su compromiso en 2024 durante un viaje a Andorra y finalmente se dio el "sí, quiero" en junio de 2025 en Jávea (Alicante), en una ceremonia muy familiar y emotiva.

Desde entonces, han iniciado una nueva etapa juntos como matrimonio y ahora se preparan para formar su propia familia con la llegada de su primer hijo en común.