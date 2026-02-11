Lola Marceli y Juanjo Puigcorbé se casan en secreto tras 24 años juntos: así ha sido

Dicen que las cosas que valen la pena de verdad toman su tiempo. Y así ha sido en el caso de la historia de amor de Lola Marceli y Juanjo Puigcorbé que, 24 años después de cruzarse por primera vez en un plató, se han casado en una boda secreta y muy íntima.

La noticia, adelantada por la revista ¡HOLA!, confirma que los actores ya son oficialmente marido y mujer. A sus 58 años ella y 70 él, la pareja ha demostrado que nunca es tarde para celebrar el amor, aunque para ellos la firma haya sido solo un trámite para formalizar algo que ya estaba más que consolidado en su día a día.

Lola Marceli y Juanjo Puigcorbé | Gtres

El matrimonio tras dos décadas juntos

Lola Marceli ha compartido sus impresiones sobre este gran momento en unas declaraciones exclusivas para ¡HOLA!, donde ha desvelado cómo se gestó la decisión. Tras casi un cuarto de siglo de relación, la actriz ha confesado que ambos sintieron que "era el momento de dar el paso". Una reflexión que llega desde la madurez de quien ya ha construido un hogar y no necesita demostrar nada, pero que desea reafirmar su compromiso ante los suyos.

La ceremonia se celebró el pasado 26 de mayo en la más estricta intimidad. Tal fue la discreción que no ha salido a la luz su cambio de estado civil hasta nueve meses más tarde. Según ha podido saber ¡HOLA!, ejercieron como padrinos la hija del actor, Viena, acompañada por su marido, y el sobrino de Lola, también al lado de su pareja. El hecho de haber mantenido el secreto durante casi un año refuerza la idea de que lo suyo es un amor puro, que no tiene necesidad de demostrarle nada al mundo.

Lola Marceli y Juanjo Puigcorbé | Gtres

Como destaca la revista, en 2003 la actriz de La Spagnola ya dijo que creía "en el amor eterno" y que "siempre lo había perseguido", asegurando entonces haberlo encontrado en Puigcorbé. Y el tiempo le ha acabado dando la razón, pues tras tanto tiempo juntos siguen dispuestos a amarse y respetarse para siempre, demostrando que en un mundo de relaciones efímeras, lo suyo es de otra pasta.

Así se conocieron

Lola Marceli y Juanjo Puigcorbé se conocieron en el rodaje de la serie de Antena 3, Un chupete para ella, en el año 2001. Su conexión fue tan evidente que, como ellos mismos han contado, todos en el set sospechaban que terminarían siendo pareja. No obstante, ellos no empezaron a salir hasta un año más tarde, cocinando su romance a fuego lento.

Lola Marceli y Juanjo Puigcorbé al inicio de su relación | Gtres

Desde aquel flechazo profesional hasta la actualidad, han formado un equipo imbatible, reforzando su decisión de pasar el resto de sus vidas juntos. Durante estos años, la admiración mutua ha sido el motor de su convivencia. "Es buena persona, es guapa, inteligente, bonita por fuera y por dentro, y tiene un gran futuro como actriz; además, tiene talento para hacer otras cosas, como, por ejemplo, escribir. Pero fundamentalmente me parece una excelente persona", describía él en ¡HOLA! a la que ahora es su mujer.

¡Felicidades, pareja!