Las reacciones de familiares y amigos al embarazo de Paty Sánchez-Flores, la hija de Quique Sánchez-Flores

Siete meses han pasado desde que Paty Sánchez-Flores caminaba hacia el altar del brazo de su padre, el exfutbolista y exentrenador del Atlético de Madrid, Quique Sánchez-Flores, para dar el "sí, quiero" a Javier Millet, el hombre con el que comparte su vida desde hace siete años. Una relación sólida que ahora da un paso más: el de formar una familia.

Fue el pasado mes de enero cuando Paty sorprendía a todos al anunciar en sus redes sociales que estaba embarazada de su primer bebé. Lo hizo de una forma muy natural y cercana hacia sus seguidores, describiendo este momento como "la aventura más importante de mi vida" y dejando caer, entre bromas, que "su futuro ya estaba totalmente decidido". Un mensaje sencillo, pero que se entendió a la perfección.

Ahora, la hija de Quique Sánchez-Flores ha vuelto a compartir un pedacito muy especial de este proceso. Hace apenas unas horas, Paty ha publicado las reacciones de familiares y amigos al conocer la noticia, confesando lo afortunada que se siente por tenerlos a su lado. Aunque reconoce que no ha podido grabar a todos, se queda con algo aún más bonito: "Ver cómo todo el mundo celebra con nosotros una alegría tan grande, como si también fuera suya".

Y es que, por primera vez, el exentrenador del Sevilla, Quique Sánchez-Flores, se convertirá en abuelo, algo que deja por seguro que el legado de los Sánchez-Flores continúa. En el vídeo compartido por la familia, se puede ver a Quique sentado unos segundos, sorprendido y emocionado, mientras observa cómo su hija se abraza a los suyos tras recibir esta noticia tan especial.

Y aunque de momento Paty no ha desvelado si el bebé es niño o niña, asegura que pronto se sabrá. Por ahora, la ilusión sigue intacta y se refleja en cada vídeo que ha compartido, desde el instante en el que ve el test de embarazo y se queda completamente en shock, hasta la emoción de vivir este momento junto a su marido Javi, al que define como la mejor decisión que ha tomado: como novio, como marido y ahora, como padre de sus hijos, juntos para afrontar esta etapa de su vida.