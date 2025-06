Rosario Flores confiesa la bonita pareja que forman su hijo Pedro Antonio y Lucía Cepeda: dos dinastías unidas

El recinto ferial de IFEMA acogió durante la tarde de ayer la segunda edición de los Premios de la Academia de la Música. Un evento que ha reunido a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional y que, tras el éxito cosechado el año pasado, se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del año.

Entre las imprescindibles, Rosario Flores. Con una trayectoria de más de 30 años sobre los escenarios, la artista no quiso perderse la gala, para la que tenía preparada una sorpresa muy especial. "Yo voy a cantar una canción muy bonita, que bueno, Mi Universo Ley, que es el último disco que he hecho, que es donde están mis 15 éxitos de toda muy carrera y uno de ellos es Siento, que es una canción maravillosa de mi hermano Antonio que habla de la tierra y para los tiempos que vivimos creo que es un tema muy acertado", decía la pequeña de los Flores, nominada a la categoría de mejor álbum de pop tradicional.

Rosario Flores en el photocall de los Premios de la Academia de la Música | Gtres

El pasado 30 de mayo se cumplieron 30 años de la muerte de Antonio Flores, y la familia no dudó en rendirle homenaje a través de las redes sociales. Rosario, que fue breve con sus palabras pero muy emotiva, compartió una fotografía junto a su hermano, a quien siempre ha considerado su ángel. Atenta con los medios, Rosario no ha dudado en recordar a su hermano fallecido cuando le han preguntado por él: "Él dejó un legado muy grande, muy bueno, y cada vez que te vas y buscas sus canciones te ponen los pelos de punta. Era un poeta maravilloso y eso se queda ahí para toda la vida".

Sin embargo, Rosario también se ha pronunciado sobre sus hijos, quienes llevan en la sangre la música y el arte, continuando así con el legado familiar. Como madre, le han preguntado sobre qué recomendaciones les daría: "Yo les dejo muy libre a cada uno, pero claro que les doy algún consejo para que no se equivoquen mucho, pero luego al final hacen lo que ellos quieren".

Pedro Antonio Lazaga, hijo menor de la cantante, acaparó todo el protagonismo de la prensa durante el concierto de su madre en el Universal Music Festival. Un espectáculo en el que le pudimos ver formando parte de la banda de músicos tocando el cajón, demostrando así su talento innato.

Pedro Antonio, hijo de Rosario Flores, en el último concierto de la cantante | Europa Press

Fuera del escenario y alejado de la opinión pública, el joven de 19 años mantiene una relación discreta con Lucía Cepeda, la hija mayor de Alba Molina y nieta del mítico dúo flamenco Lole y Manuel.

Un noviazgo que, inevitablemente, está sometido a una gran exposición mediática al pertenecer ambos a dos de los clanes más emblemáticos del flamenco en nuestro país y sobre el que Rosario se ha sincerado: "Ellos no tienen presión porque ahora la vida ya ha cambiado mucho y ahora son muy libres. Mis hijos son libres porque yo me he preocupado de que sean libres".

Alba Molina y su hija Lucía en 2001 | Gtres

La artista también ha reconocido que hacen una pareja preciosa, aunque son muy jóvenes y no se sabe lo que va a pasar. Sin embargo, estas dos grandes dinastías parecen estar unidas por algo más que la música: por el amor.