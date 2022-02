Tamara Gorro responde a los que le reprochan el salir de fiesta estando triste

La separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay tras 12 años de matrimonio y dos hijos en común fue un duro golpe para la influencer, tanto es así que, entre otros motivos, decidió abandonar España e irse de viaje con el fin de ''desconectar del mundo'': "Hasta pronto España. Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla", decía Gorro en una publicación en su cuenta de Instagram.

Pasada casi una semana, Tamara reaparecía en redes anunciando su regreso al país: "Mi último despertar aquí... Hoy marcho para España. Estos días me dedico a estar con mis hijos y familia (muero por verlos), la semana que viene, estoy con vosotros y os cuento cositas. Os echo tanto de menos... Os dejo el finde libre de intensidad familia virtual. Eso sí, necesito saber, si todo está en orden ¿Estáis bien?, ¿algo en lo que os pueda ayudar? Os amo".

Días más tarde, respondía a la gran incógnita sobre el destino al que había viajado para descansar a través de una publicación en su cuenta de Instagram: "Así fue mi viaje a EE.UU.", escribía en el pie de foto. "Playa, descanso, lectura, paseos, deporte, comer, y… ¡salí a bailar, familia virtual! Pasé por todo tipo de emociones: mucha paz, tristeza, alegría…Y me permití sentir todo: Reír, llorar, pensar mucho y escuchar", añadía.

Sin embargo, hay algo que ha llamado mucho la atención de sus seguidores y ha sido muy criticada por ello, tanto es así que se ha visto obligada a grabar una serie de historias de Instagram dando una explicación a lo que le reprochan algunos de los internautas.

Tamara comenzaba sus historias diciendo: "Ahora estoy recuperando mucho trabajo atrasado de las empresas con los compañeros, en mimarme a mí misma, en estar con los niños, en hacer mucha terapia con la psiquiatra, en tirar para arriba. Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo del viaje, ese tiempo de relax, de escucharme, de permitirme llorar, pensar… y que me fui a bailar, familia virtual, que he leído algún comentario de jolín, '¿pero tú no estabas triste?'"

"Hombre, por Dios, cuando alguien está mal hay que intentar tirar para arriba, ¿no?, digo yo… menudo año y medio llevo. No, no, no, ya para arriba, para atrás ni para coger impulso", respondía Tamara.

Tamara Gorro | Historias de Instagram Tamara Gorro

...

Seguro que te interesa

Tamara Gorro muestra su nuevo tatuaje con mensaje oculto: "¿Os hacéis una idea?"