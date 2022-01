Tamara Gorro se pronuncia sobre los rumores de infidelidad en su matrimonio con Ezequiel Garay

La influencer Tamara Gorro está pasando por un momento muy delicado en su vida. Acaba de anunciar su separación con el que ha sido su pareja durante 12 años Ezequiel Garay, y con el que comparte dos hijos:"Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar", anunciaba Tamara a través de un un vídeo de casi 10 minutos de duración, que colgaba en su cuenta de Instagram.

Tamara reaparecía en sus historias de Instagram para contar a su 'familia virtual' cómo estaba pasando estos días tan complicados: "Estoy un poco en mis horas bajas", e informaba a sus seguidores de que el psiquiatra había tenido que reajustarle la medicación que toma: "Por la noche no descansaba y estoy adaptándome". Además, añadía en una entrevista a la revista ¡HOLA!: "Estoy pasando por un momento muy complicado a nivel de salud mental, desde hace tiempo. Y no quiero que me afecte más de lo que me está afectando. Ahora toca salir de este problema mío. Dicen que, en la vida, las cosas vienen todas de golpe… Pues bueno".

Gorro ha dejado claro en todo momento, que a pesar de que debe permitirse estar mal, también debe poner una fecha límite para dejar de estarlo y volver a remontar, la suya es su cumpleaños: "La semana que viene es mi cumple y me he marcado un objetivo, ese día tengo que sonreír todo el día, estar al 100% como soy yo".

Tal y como se ha podido observar en sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, la influencer ha perdido mucho peso, y tanto ella como todos sus seguidores se han dado cuenta, y consecuentemente se han preocupado por ella: "Los culpables son la ansiedad y los nervios. He aprovechado este descanso para comer. He perdido muchísimo peso, el otro día cuando me pesé eran 7 kilos y una persona tan delgada como yo... os podéis imaginar", afirmaba Tamara.

¿Rumores de infidelidad?

Los motivos de su separación, realmente se desconocen, aunque han surgido algunos rumores de infidelidad, a los que la influencer no ha dudado en contestar, sin embargo, sin confirmar ni desmentir nada: "No tengo nada más que decir de lo que dije en el vídeo. Entonces, con eso está ya todo dicho. No voy a entrar en nada. No voy a entrar en nada de lo que se diga. De verdad. Como me dedico a este medio, sería fácil arremeter contra algunos medios, pero no lo voy a hacer. Jamás".

Además, Tamara opinaba sobre la especulación del motivo de su separación: "Si digo si es verdad o mentira… Entro en algo que no voy a entrar. Ni Ezequiel ni mi familia ni yo merecemos nada malo. No voy a entrar en un juego que no quiero. En el vídeo queda todo claro, pero entiendo que hay que sacar puntilla a todo", terminaba diciendo a la revista ¡HOLA!.

