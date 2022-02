Tamara Gorro está pasando por un momento complicado en su vida. Acaba de anunciar su separación con Ezequiel Garay tras doce años de romance y dos hijos en común: Shaila y Antonio.

Días después del complicado anuncio, Gorro tomó la decisión de abandonar España y emprender un viaje con el fin de "desconectar y descansar mentalmente del mundo", así lo anunciaba a través de un comunicado mediante sus redes sociales: "Hasta pronto España. Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla".

Hace apenas unos días, Tamara anunciaba su regreso a España en redes: "Mi último despertar aquí... Hoy marcho para España. Estos días me dedico a estar con mis hijos y familia (muero por verlos), la semana que viene, estoy con vosotros y os cuento cositas. Os echo tanto de menos… Os dejo el finde libre de intensidad familia virtual. Eso sí, necesito saber, si todo está en orden ¿Estáis bien?, ¿algo en lo que os pueda ayudar? Os amo".

Y así ha sido, Tamara reaparecía de nuevo en sus redes sociales con un vídeo en el que comienza diciendo: "Caminar, detenerse, coger aire y continuar. Mi vida la elijo yo. Y elijo volver a la vida porque la echo de menos. Cuando tocas fondo, la única opción que tienes es subir para arriba. Y yo lo voy a hacer despacio, con cautela, pero sin parar", explicaba frente a la cámara y segura de sí misma.

A continuación explicaba a su "familia virtual", lo bueno que es Instagram para ella y para su salud mental: "Esta red social para mí significa refugio, entretenimiento, diversión, protección y creedme que es imprescindible para que el camino sea más fácil. Claro que ahí estáis vosotros, mi familia virtual, los que me cuidáis, los que me queréis, y los que no os habéis alejado. Si me hicierais mal, os puedo asegurar que esta cuenta la cerraba de por vida, pero como no es así, hoy yo me agarro a vuestra mano, porque sé que la tengo", terminaba diciendo la influencer mientras escribía su nombre en una agenda justo este martes 1 de febrero.

