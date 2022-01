Tamara Gorro abandona España unos días para poder "desconectar del mundo" tras su separación con Ezequiel Garay

La influencer Tamara Gorro lleva unas semanas muy complicadas, acaba de anunciar su separación con su marido Ezequiel Garay, con el que lleva compartiendo 12 años de su vida, y con el que tiene dos hijos en común: Shaila y Antonio.

Días más tarde, Tamara se pronunciaba para responder algunas dudas que habían ido surgiendo, como los motivos por los que se producía esta ruptura: "Creo en el amor, son doce años de amor y sigue habiendo amor. Sucede esto día a día en miles de parejas. Llega un momento que tiras y se desgasta o frenas. Ya está, nada más", revelaba a 'El Español'.

Si había habido alguna infidelidad por alguna de las dos partes: "No voy a entrar, pero no voy a entrar por no dar bola a quién haya comentado. Que además nadie lo ha dicho, sino que lo dejan caer. No voy a sentarme cobrando a hablar de este tema. Somos una familia. Nos queremos, nos amamos y nos vais a ver juntos. Lo que no vais a ver es mal rollo entre nosotros", informaba a 'El Español'.

O si se iban a divorciar o simplemente se estaban dando un tiempo: "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Nuestra intención es morir juntos", explicaba en vídeo en su cuenta de Instagram.

Poco a poco, la influencer ha ido respondiendo a los diferentes medios de comunicación en la medida de lo posible las dudas que tenían, aunque finalmente se ha visto obligada a tener que abandonar el país para poder 'descansar mentalmente del mundo'. Así lo ha comunicado Gorro a través de sus redes sociales mediante una publicación en su cuenta de Instagram en la que ha escrito un texto en el que ha explicaba los motivos por los que se iba de viaje: "Hasta pronto España", comenzaba diciendo.

"Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear'. Así lo tomo yo", explicaba Tamara. A continuación informaba: "Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme".

La influencer confesaba que las recomendaciones tanto de sus seguidores como de sus familiares coincidían: "Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden: 'Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre'".

Finalmente, decidía hacer caso a estas recomendaciones: "Y sí, tenéis razón, debo de hacerlo, por mí, por los míos (donde estáis vosotros también). Porque la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa, y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia".

Tamara desvelaba que "es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada".

Por último, le dedicaba unas palabras a sus seguidores, o como los llama ella, 'Familia Virtual': "Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla. Los treinta y cinco por mis narices que es mi año, y desde hoy quiero empezar a disfrutarlo o al menos empezar ese cambio tan deseando. Que os quede muy claro: me hacéis bien. Os quiero y siento cerca".

