Tamara Gorro desvela el destino al que se fue para ''desconectar del mundo'' tras su separación de Ezequiel Garay

Tras el anuncio de la separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay tras 12 años de matrimonio y dos hijos en común, la influencer decidía abandonar el país para sumergirse en un viaje que le permitiera ''desconectar del mundo'': "Hasta pronto España. Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla", decía Gorro en una publicación en su cuenta de Instagram.

Días más tarde anunciaba su regreso a España a través de sus redes sociales: "Mi último despertar aquí... Hoy marcho para España. Estos días me dedico a estar con mis hijos y familia (muero por verlos), la semana que viene, estoy con vosotros y os cuento cositas. Os echo tanto de menos… Os dejo el finde libre de intensidad familia virtual. Eso sí, necesito saber, si todo está en orden ¿Estáis bien?, ¿algo en lo que os pueda ayudar? Os amo".

Pero... ¿A dónde había viajado Tamara? Esta es la pregunta que hasta el momento no tenía respuesta, sin embargo, la influencer por fin ha querido revelar dónde había decidió pasar esos días de desconexión, a través de un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Tamara viajó a... ¡Estados Unidos!: "Así fue mi viaje a EE.UU.", escribía la influencer en el pie de foto de su publicación. Y seguía diciendo: "Playa, descanso, lectura, paseos, deporte, comer, y… ¡salí a bailar familia virtual!".

A continuación, Gorro expresaba cómo se había sentido en esta aventura: "Pasé por todo tipo de emociones: mucha paz, tristeza, alegría…Y me permití sentir todo: Reír, llorar, pensar mucho y escuchar".

Sin embargo, hay algo que Tamara no nos ha contando sobre este viaje, ¿llevó acompañante? La mayor parte de las fotografías y vídeos que la influencer ha compartido no son grabados por ella, por tanto, podría ser que no hubiera hecho este viaje sola.

...

