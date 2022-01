Tamara Gorro revela el peso que ha perdido tras su separación con Ezequiel Garay

La influencer Tamara Gorro no se encuentra en su mejor momento. Recientemente anunciaba su separación con Ezequiel Garay, tras doce años de relación y dos hijos en común, a través de las redes sociales. Mediante un vídeo de casi 10 minutos de duración, donde rota de dolor, abría su corazón a su 'familia virtual' para comunicarles la noticia: "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos la fe y la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido".

Tras varios días alejada de las redes sociales, Tamara ha reaparecido en sus historias de Instagram para contar cómo se encuentra actualmente: "Estoy un poco en mis horas bajas". La influencer aprovechaba para comentar que su psiquiatra ha tenido que ajustar la medicación que toma, desde la separación: "Por la noche no descansaba y estoy adaptándome". Recordemos que Gorro actualmente está medicada por sus problemas de salud mental.

Gorro ha dejado claro en todo momento, que a pesar de que debe permitirse estar mal, también debe poner una fecha límite para dejar de estarlo y volver a remontar, la suya es su cumpleaños: "La semana que viene es mi cumple y me he marcado un objetivo, ese día tengo que sonreír todo el día, estar al 100% como soy yo".

Tal y como se ha podido observar en sus últimas apariciones en redes, la influencer está mucho más delgada, y tanto ella como todos sus seguidores se han dado cuenta, y consecuentemente se han preocupado sobre su pérdida de peso: "Los culpables son la ansiedad y los nervios. He aprovechado este descanso para comer. He perdido muchísimo peso, el otro día cuando me pesé eran 7 kilos y una persona tan delgada como yo... os podéis imaginar", afirmaba Tamara, mientras reconocía que en los últimos días ha procurado descansar y comer como es debido para lograr su pronta recuperación.

Tamara Gorro se hace una promesa a ella misma

Horas más tarde de esta aparición vía Instastories, Tamara publicaba una instantánea con un texto en el que reflexionaba sobre todo lo comunicado en sus historias y se comprometía a levantar cabeza pronto. Su escrito comenzaba diciendo "me lo prometo", de manera que se puede observar como la influencer está internado poner todo lo que está en su mano para recuperarse.

"Como os he dicho por stories, lo más normal cuando tenemos un bajón o varios juntos, es permitirnos el estar mal, también es necesario sacar todo lo que uno tiene dentro, aparte de escucharse a sí mismo", comenzaba explicando, "pero también es obligatorio tirar hacia delante, y eso solo se consigue si uno mismo es capaz de levantarse, aunque sea con ayuda. Enderezarse y caminar, despacio para no tropezar, pero no detener esa andadura".

A continuación Tamara deja por escrito lo que había comentado anteriormente a través de sus historias de Instagram: "Bien, yo me he puesto fecha para ese camino, el día de mi cumpleaños. Hasta ese día me permito estar tirada pero como me llamo Tamara Gorro que me levanto y empiezo a caminar. Ay… familia virtual como os sonará esto, ¿verdad?. Cuantas veces os habréis caído, cuantas veces os habréis levantado… ¡y cuantas nos quedan por caer! Pero ahí estamos nosotras, mujeres fuertes, positivas y con ganas de seguir".

"PD: ya conocéis a la Gorro, pesada soy un rato, así que, os dejo de descanso unos días porque vuelvo eh! Y os necesito a mi lado (carita gatito shrek)", anunciaba de esta manera que volverá a mantenerse alejada de las redes sociales, al menos durante un tiempo.

