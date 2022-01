Tamara Gorro, sobre su separación con Ezequiel Garay: "Nuestra intención es morir juntos"

La influencer Tamara Gorro está pasando por un momento muy complicado en su vida. Recientemente anunciaba su separación con el que ha sido su pareja durante 12 años Ezequiel Garay, y con el que comparte dos hijos: Shaila y Antonio. "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar", anunciaba Tamara a través de un vídeo de casi 10 minutos de duración, que colgaba en su cuenta de Instagram.

Tamara concedía una entrevista a 'El Español' en la que revelaba nuevos detalles sobre su separación con Ezequiel: "Creo en el amor, son doce años de amor y sigue habiendo amor. Sucede esto día a día en miles de parejas. Llega un momento que tiras y se desgasta o frenas. Ya está, nada más. Siempre he dicho que no somos una pareja perfecta y cuando la gente nos lo decía yo siempre comentaba en redes que había veces que yo le mandaba a Cuenca y él a mí a Sevilla", confesaba Gorro.

La influencer mencionaba que no tiene pensado divorciarse, que esto es solo un pequeño respiro, un descanso que va a utilizar para recuperarse mentalmente: "Nuestra intención es morir juntos. Lo que pasa es que a mí ahora me veis muy flojita. Me he propuesto salir de esta y voy a salir, a salir de mi problema. Para nada vamos a divorciarnos, no está en mis planes".

Se pronuncia sobre los rumores de infidelidades por parte de su marido: "Sé que nadie está diciendo nada por hacernos daño a Ezequiel y a mí. Por lo tanto, no voy a entrar, pero no voy a entrar por no dar bola a quién haya comentado. Que además nadie lo ha dicho, sino que lo dejan caer. No voy a sentarme cobrando a hablar de este tema", declaraba tajante la influencer.

Sin embargo, si en este tiempo de descanso surgiera una tercera persona en esta relación, ¿qué pasaría?, preguntaba el medio anteriormente mencionado': "Bueno, a mí eso ahora mismo no se me pasa por la cabeza. Yo quiero que Ezequiel sea siempre feliz porque es un hombre extraordinario y yo jamás nunca en la vida podré hablar mal de Ezequiel. Nunca. Ni hoy ni mañana ni pasado. Que si pasado me hace una jugarreta, que no me la va a hacer, tampoco hablaría mal de él aquí. Somos una familia. Nos queremos, nos amamos y nos vais a ver juntos. Lo que no vais a ver es mal rollo entre nosotros", respondía Tamara muy segura de sus palabras.

Sobre el tiempo que podría durar esta separación: "No me lo he marcado. Si tuviéramos que marcarnos sería todo como muy estratega. Me he marcado intentar ser yo. La semana que viene es mi cumpleaños, el día 18 y Tamara Gorro tiene que subir. Estoy planteándome tomar una decisión que cuando hable con mi psiquiatra quizá haga y me va a venir muy bien. No es laboral, pero no puedo adelantar nada porque ahora mismo estoy muy inestable". Tamara espera que Garay le acompañe el día de su cumpleaños: "Hombre, espero. Si no traigo a los abogados y firmamos. Esto es una ironía. Ya veremos, no puedo adelantar nada que no sé ni yo", bromeaba la influencer, añadiendo, "el tiempo dirá...".

