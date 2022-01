Tamara Gorro reaparece desde el extranjero para anunciar su regreso a España

Tamara Gorro está pasando por unos momentos muy complicados en su vida. Anunciaba hace unas semanas su separación con su marido Ezequiel Garay tras haber compartido 12 años juntos y con el que tiene dos hijos: Shaila y Antonio.

Finalmente, la youtuber decidía marcharse de España para conseguir "desconectar mentalmente del mundo" y recuperarse: "Hasta pronto España", publicaba en su cuenta de Instagram justo antes de marcharse.

"Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme". No ponía fecha de regreso, pero sí daba su palabra de volver "muy pronto. Voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla", prometía Gorro.

Cuatro días más tarde del anuncio de su marcha del país, la influencer publicaba en sus historias de Instagram un mensaje tranquilizador dirigido a su "familia virtual": "Os pienso mucho. Al igual que hablo con mi familia todos los días, lo hago hoy con vosotros, porque estoy convencida de que también me pensáis. Sois personas que me queréis y cuidáis", explicaba Tamara. "Tranquilos que mi promesa la cumplo. Traigo a la Tamarita, la estoy buscando. No olvidéis que os quiero", terminaba diciendo.

Hace apenas unas horas, y justo una semana después de su marcha, Tamara reaparecía en redes sociales para anunciar a todos sus seguidores su regreso a España. Lo hacía publicando una instantánea en la que aparece muy relajada, mirando el amanecer desde una terraza, con vistas al mar. Comenzaba escribiendo: "Mi último despertar aquí… Hoy marcho para España".

A continuación contaba a su "familia virtual" que a su regreso pretende dedicarse de lleno a su familia: "Estos días me dedico a estar con mis hijos y familia (muero por verlos)", pero prometía que "la semana que viene, estoy con vosotros y os cuento cositas. Os echo tanto de menos… Os dejo el finde libre de intensidad familia virtual. Eso sí, necesito saber, si todo está en orden ¿Estáis bien?, ¿algo en lo que os pueda ayudar? Os amo", terminaba diciendo Gorro.

