Tamara Falcó, sobre su boda con Íñigo Onieva: "Creo que será en casa de mi padre"

Tamara Falcó ha pasado un verano de ensueño. Hace unas semanas disfrutaba de unos días en las Maldivas en compañía de su madre, Isabel Preysler. Allí las dos desconectaban de todo en un resort de lujo, donde pasaron un tiempo de relax tras la muerte de la madre de Isabel así como de Celine, la mascota de Tamara.

Además, también ha acudido a multitud de eventos y bodas con su chico, Íñigo Onieva, que a pesar de las noticias que aseguran que podrían haber pasado por alguna crisis debido a sus salidas nocturnas y su fama de mujeriego, lo cierto es que demuestran que están más enamorados que nunca.

Aunque en ningún momento la colabora de 'El Hormiguero' ha anunciado su boda con Íñigo Onieva, lo cierto es que son cada vez más detalles los que conocemos sobre el enlace y todo apunta a que podría estar más cerca que lejos. En los próximos días la Marquesa de Griñón va a cumplir años y el presentador Pablo Motos ha querido preguntarle por su boda: "No creo que se enteren 4 personas de tu boda".

"No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me dijo que en su primera boda al final de la noche seguía saludando a gente porque fueron 1.000 personas, ¡eso es una pesadilla. La verdad es que no lo sé... A una boda va la gente que más quieres y con los que te lo pasas fenomenal. Será una gran boda", confesaba Tamara Falcó.

Además, en una entrevista para la revista Lecturas, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, el Marqués de Griñon, decía "yo creo que en casa de mi padre, en Casa de Vacas, donde se hace el vino... O en El Rincón, donde vivía él. También en Plasencia, donde se casó mi hermana… Yo creo que en casa de mi padre".

...

Seguro que te interesa...

La inesperada respuesta que ha puesto a Tamara Falcó en un aprieto con Íñigo Onieva