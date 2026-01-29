El próximo jueves 12 de febrero saldrá a la luz Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, las esperadas memorias de Iñaki Urdangarin, de la mano del Grupo Editorial Grijalbo. Un libro que tiene un significado muy profundo, porque tras años de interpretaciones un tanto superficiales, rumores y titulares escritos por periodistas y colaboradores, esta vez será el propio Iñaki quien cuente su historia con su voz.

En estas páginas, el exduque de Palma se abre en canal con el público con un solo motivo: contar la verdad desde un lado íntimo y en primera persona. La idea llevaba tiempo rondando en su cabeza, y según apunta la revista ¡Hola!, fue su hijo Miguel quien le animó a hacerlo, para que todos pudieran conocerle tal y como es realmente.

Sin embargo, pese a que algunos medios aseguran que sus hijos habrían dado el visto bueno a la versión preliminar del libro, Pablo Urdangarin no ha querido hacer ninguna declaración ante las cámaras. Cuando los periodistas le preguntaron sobre las bonitas palabras que su padre dedica a sus hijos y a su exmujer, la infanta Cristina, si había podido leer el libro o si había cambiado la percepción sobre él, Pablo se limitó a caminar sin mirar atrás y sin hacer ningún tipo de declaración.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en 2016 | Gtres

A la vista está que la relación entre Iñaki y sus hijos es muy cercana y discreta, alejada del foco mediático, sobre todo por mantenerse alejados de los rumores y las especulaciones. Pese a esto, Iñaki y su hijo Pablo tienen una pasión en común, el balonmano.