Sofía Palazuelo interviene por Fernando Fitz-James Stuart, al preguntarle por qué no fue a la misa de su abuela: "Pobre"

En el décimo aniversario del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la Duquesa de Alba, las dinámicas familiares han vuelto a ser el centro de atención. Mientras 24 horas antes en Sevilla se celebraba la misa funeral en su memoria, Eugenia Martínez de Irujo ha optado por quedarse en Madrid, donde ha presentado su nuevo proyecto y ya se ha pronunciado sobre su comentada ausencia.

A su lado estuvieron Fernando Fitz-James Stuart, Duque de Huéscar, y su esposa, Sofía Palazuelo, mostrando su respaldo en un día significativo. La ausencia de Fernando en la ceremonia en Sevilla también ha generado preguntas entre los medios.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo | Europa Press

El Duque de Huéscar se ha limitado a justificar su ausencia: "No he podido ir, no he podido ir", sin ofrecer más detalles. Su actitud calmada ha contrastado con las especulaciones en torno a las recientes declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo, que ha criticado públicamente a Eugenia por su decisión de no asistir al homenaje en honor a su madre.

Cayetano Martínez de Irujo atendiendo a la prensa en Sevilla | Europa Press

Por su parte, Sofía Palazuelo, ha intentado restar importancia a la situación con un comentario en tono comprensivo: "Ya, pobre", refiriéndose a su marido, en un aparente intento de aliviar la tensión del momento y de que los periodistas dejaran de preguntar a su marido.

Sobre si cree que la relación entre los hermanos podría llegar a arreglarse, Fernando Fitz-James Stuart ha evitado entrar en detalles. Con un tono cortés pero firme, ha respondido: "No hay nada que decir, gracias", dejando en el aire cualquier posibilidad de reconciliación entre Eugenia Martínez de Irujo y Cayetano Martínez de Irujo.

Al ser preguntado por los periodistas sobre las tensiones familiares, Fernando se ha mostrado conciliador y ha evitado entrar en polémicas: "Está todo muy bien, todo el mundo muy bien", ha asegurado con serenidad.