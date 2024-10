Cayetano Martínez de Irujo sorprende llevando una falda escocesa en una boda: "Es un recuerdo de mi madre"

El pasado viernes 18 de octubre los familiares y amigos de Alfonso Bayón y Johanna Manzanaro se trasladaban hasta Cantabria para disfrutar de su romántica boda de ensueño, que tuvo lugar en la Parroquia de San Miguel Arcángel situada en la localidad de Puente Viesgo. Y Cayetano Martínez de Irujo acaparó todas las miradas.

En medio de una gran expectación, el novio hacía su aparición del brazo de la madrina de la ceremonia seguidos de la novia, que deslumbrante con un vestido de líneas puras de Pronovias, capa de encaje y velo de más de cuatro metros a juego, llegaba hasta la puerta de la iglesia subida en un Rolls-Royce.

Tras la ceremonia, los recién casados abandonaban la iglesia mientras sonaba un grupo de gaitas y recibían la felicitación de todos los invitados con los que continuaron la celebración en uno de los emplazamientos más exclusivos del lugar, la finca San Juan, en Castañeda.

El sorprendente look de Cayetano

Entre los asistentes, una larga lista de rostros conocidos entre los que pudimos ver a Cayetano Martínez de Irujo, testigo de la ceremonia y gran amigo del novio. Mostrando su lado más atrevido, el duque de Arjona, que en esta ocasión asistió sin su pareja, Bárbara Mirjan, eligió para la ocasión una falda escocesa -un tradicional kilt de cuadros sobre fondo rojo- que su propia madre le había regalo hace años y que aún no había podido estrenar.

"Es la primera vez... estoy estrenando esta indumentaria escocesa que me trajo mi madre de Escocia y que, como sabe usted, o si no lo sabe se lo digo yo, la falda roja solo la puede utilizar la Familia Real escocesa. Y es un honor, la verdad es que es un recuerdo de mi madre y esta vez he aprovechado que soy testigo para ponérmela por primera vez", ha explicado orgulloso.

El look de Cayetano Martínez de Irujo con una falda escocesa | Europa Press

Cercano y amable, el jinete se fotografió con varias admiradoras, que no dudaron en aplaudir el original look escogido para un día tan especial, respondiendo con un "ya veremos, ya veremos" a la pregunta de si no le han entrado ganas a él de casarse al estar en un entorno tan idílico como el escogido por Alfonso Bayón y Johanna Manzanaro para darse el sí, quiero.

Una ocasión en la que Cayetano se ha mostrado discreto ante el escándalo protagonizado por el rey Juan Carlos tras salir a la luz sus audios con Bárbara Rey: "Me da pena que se empañe toda la gran acción de Juan Carlos I como Rey con su vida personal".

Cayetano Martínez de Irujo con falda escocesa | Europa Press

Un enlace en el que el Conde de Salvatierra ha coincidido con Makoke, que acudió acompañada por su novio Gonzalo, con el que vive en una permanente luna de miel y con el que, como ha confesado con una sonrisa, no descarta pasar por el altar: "Todo se andará, todo se andará, nosotros ya más blanditos de lo que estamos imposible".