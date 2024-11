Eugenia Martínez de Irujo responde a Cayetano tras su ausencia en la misa en honor a su madre: "Yo sé qué siento"

Esta semana Cayetano Martínez de Irujo reunía a dos de sus hermanos, Carlos y Fernando, y algunos de los grandes amigos de su madre como Carmen Tello y su marido, el famoso torero Curro Romero, para celebrar una misa en homenaje a la Duquesa de Alba en el décimo aniversario de su muerte.

Cayetano Martínez de Irujo y su hermano Carlos, el Duque de Alba | Gtres

Un homenaje donde hubo notables ausencias, entre las más destacas la de su hermana, Eugenia Martínez de Irujo...

La duquesa de Montoro reaparecía este jueves ante los medios para presentar en Madrid su nuevo proyecto profesional; una colección de vajilla y mantelería en colaboración con el diseñador Lorenzo Caprile para Madame Sushita.

Allí, a las puertas del evento, Eugenia no dudó en dedicar unos minutos a la prensa y hablar, muy sincera, del motivo por el que no ha acudido a la misa en honor a su madre: "Lo digo todos los años, me da igual repetirlo, pero de verdad, hasta el día que me muera será así, por qué... Estoy agotada, todos los años me hacéis la misma pregunta. Lo digo todos los años, no me hace falta ir a misa, ya hace diez años que murió, ¿vamos a estar así todos los años?".

Eugenia Martínez de Irujo atendiendo a la prensa | Europa Press

Unas declaraciones donde deja claro que su ausencia no se debe a la mala relación que mantiene con su hermano Cayetano desde hace tiempo. Además, Eugenia no ha dudado en responder a las palabras que le dedicó su hermano durante el día de la misa: "No sé lo que ha soltado Cayetano ni no, yo sé lo que siento. Desde el primer funeral de mi madre, lógicamente, por supuestísimo, el día que murió se hace el funeral y fui. A partir de ahí yo vivo y siento a mi madre como a mí me da la gana, desde luego no es yendo a misa" ha explicado.

"Yo adoro a todos mis hermanos, tendré diferencias con mi hermano Cayetano, no lo voy a negar, es así, pero tarde o temprano se arreglará, seguramente, lo tengo claro, no tengo nada más que aclarar. Más claro no lo puedo decir" ha añadido mostrando una actitud conciliadora ante la guerra familiar que viven.