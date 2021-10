Shakira se disfraza para la fiesta de Halloween del colegio de su hijo Milán

A pesar de que Halloween no es una festividad originaria de España, en nuestro país la hemos adoptado con las manos abiertas, y cada año son más los famosos que presumen de sus disfraces en las redes sociales.

En esta ocasión ha sido Shakira quién ha sorprendido a sus seguidores con su disfraz: "Estoy lista para ir al colegio de Milán. Pelo de bruja sí que tengo". Así de natural se mostraba en las historias de Instagram mientras enseñaba su outfit de bruja: completamente de negro, con una falda de tul y unos calcetines de rayas blancas y negras que le daban el toque divertido. Por supuesto, tampoco le ha faltado el gorro puntiagudo de bruja. Destacaba especialmente su pelo ondulado en tono anaranjado.

"Soy voluntaria en el colegio de Milán, vamos a organizar juegos y estoy lista para celebrar Halloween" Muy animada compartió en sus historias el escalofriante puesto de actividades que organizó junto a otros padres, como una más, bromeando y pasándoselo en grande. Milán, el hijo mayor de Shakira y Gerald Piqué ya tiene 8 años, aunque no ha aparecido en las historias de su madre.

El disfraz de Piqué

Más tarde, la cantante también quiso enseñar el disfraz que eligió a su marido, Gerald Piqué: "Soy una esposa de lo más molona, he escogido el mejor disfraz de Halloween", o al menos, eso dice ella, porque Piqué no dudó en discutir esa afirmación muy convencido: "No, fui yo".

El futbolista aparecía caracterizado como "Marshmello" el famoso DJ conocido internacionalmente por sus remixes, y al que nunca se le ha visto la cara.

Shakira y piqué se disfrazan por halloween | instagram

Seguro que la familia pasa un puente de Todos los Santos de lo más divertido. Lamentablemente Shakira no ha mostrado ni hecho alusión a los disfraces de los pequeños, que seguro que también iban disfrazados de una forma muy original.

