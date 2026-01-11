LLEVA NUEVE DÍAS INGRESADA
Revelan el estado de Sara Carbonero mientras su alta hospitalaria se hace esperar: "Su recuperación es lenta"
El estado de salud de Sara Carbonero tras nueve días ingresada sigue evolucioando favorablemente aunque aún no ha sido dada de alta. Su círculo más cercano ha contado a ¡HOLA! qué tal se encuentra.
Todo apuntaba a que este fin de semana recibiría el alta hospitalaria, pero parece que este momento se va a retrasar. Tal y como publica la revista ¡HOLA!, Sara Carbonero sigue evolucionando positivamente, pero no será hasta la próxima semana cuando reciba el alta médica.
El pasado 2 de enero, la periodista era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos.
Poco tiempo después se filtraba que Carbonero había sido intervenida de urgencia y, aunque se habría valorado la opción de trasladarla a otro hospital, los médicos lo habrían desaconsejado por su bienestar, ya que el traslado tendría que hacerse en helicóptero y la manchega estaría demasiado débil.
Ahora, la revista ¡HOLA! ha podido conocer en exclusiva el estado de la comunicadora gracias a su círculo más cercano y publica que "esta intervención le ha cogido menos fuerte".
Además, explican que su recuperación está siendo lenta, pero favorable, que "ya está activa en redes" respondiendo a los mensajes y que "el lunes puede que reciba buenas noticias".
