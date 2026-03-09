Este fin de semana ha sido muy importante para Íñigo Onieva. Después de meses de trabajo y mucha expectación, el empresario ha inaugurado Vega, un nuevo club privado en Madrid. Se trata de un tipo de local que cada vez está más de moda y que varios empresarios, entre ellos el marido de Tamara Falcó, han puesto en marcha en la capital.

Iñigo Onieva posando para los medios | Gtres

Un momento muy importante para Íñigo en el que estuvo arropado por su familia, amigos y gente cercana que no dudaron en estar presentes esa noche y posar en el photocall para los medios. Y, entre los más esperados de todos, fue el de su mujer, Tamara Falcó, y su suegra Isabel Preysler.

Tras posar ante los medios, Isabel y Tamara, siempre muy atentas con la prensa, confirmaron a la prensa que Ana Boyer "está bien".

Isabel Preysler y Tamara Falcó, juntas en el photocall | Gtres

A su llegada, madre e hija acapararon todos los focos y derrochando una vez más esa elegancia que tanto las caracteriza. Un instante del que Íñigo estuvo muy atento, observando cómo Tamara e Isabel acaparaban todos los flashes y reflejando lo feliz que estaba de que estuvieran junto a él esa noche.

Además de Tamara e Isabel, los Preysler y los Onieva han confirmado que son una familia unida y a la inauguración también asistieron: Manolo y Xandra Falcó; Álvaro Castillejo Preysler, que reaparecía ante la prensa tras conocerse su separación.

Manolo Falcó y Amparo Corsini, en Madrid | Gtres

Pero además, entre los invitados, también estuvieron Cristina Castaño, Mónica Pont, Enrique Solís, el empresario Kike Solís y su marido, Carlos Marrero, Carolina Herrera con su pareja... Y compañeros de Tamara del programa El Hormiguero como Pablo Motos, Juan del Val y Jorge Ventosa, o Alonso Aznar con su mujer Renata Collado.