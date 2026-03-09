EN MADRID
Iñigo Onieva, muy pendiente de Isabel Preysler y Tamara Falcó mientras posan durante la apertura de su club privado
Íñigo Onieva ha inaugurado este fin de semana Vega, un exclusivo club privado en Madrid, arropado por familiares y amigos tras meses de trabajo. Tamara Falcó e Isabel Preysler acapararon todas las miradas en una velada que reunió a numerosos rostros conocidos y confirmó la unión de ambas familias.
Publicidad
Este fin de semana ha sido muy importante para Íñigo Onieva. Después de meses de trabajo y mucha expectación, el empresario ha inaugurado Vega, un nuevo club privado en Madrid. Se trata de un tipo de local que cada vez está más de moda y que varios empresarios, entre ellos el marido de Tamara Falcó, han puesto en marcha en la capital.
Un momento muy importante para Íñigo en el que estuvo arropado por su familia, amigos y gente cercana que no dudaron en estar presentes esa noche y posar en el photocall para los medios. Y, entre los más esperados de todos, fue el de su mujer, Tamara Falcó, y su suegra Isabel Preysler.
Tras posar ante los medios, Isabel y Tamara, siempre muy atentas con la prensa, confirmaron a la prensa que Ana Boyer "está bien".
A su llegada, madre e hija acapararon todos los focos y derrochando una vez más esa elegancia que tanto las caracteriza. Un instante del que Íñigo estuvo muy atento, observando cómo Tamara e Isabel acaparaban todos los flashes y reflejando lo feliz que estaba de que estuvieran junto a él esa noche.
Además de Tamara e Isabel, los Preysler y los Onieva han confirmado que son una familia unida y a la inauguración también asistieron: Manolo y Xandra Falcó; Álvaro Castillejo Preysler, que reaparecía ante la prensa tras conocerse su separación.
Más Celebrities
Pero además, entre los invitados, también estuvieron Cristina Castaño, Mónica Pont, Enrique Solís, el empresario Kike Solís y su marido, Carlos Marrero, Carolina Herrera con su pareja... Y compañeros de Tamara del programa El Hormiguero como Pablo Motos, Juan del Val y Jorge Ventosa, o Alonso Aznar con su mujer Renata Collado.
Publicidad