Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

EN MADRID

Iñigo Onieva, muy pendiente de Isabel Preysler y Tamara Falcó mientras posan durante la apertura de su club privado

Íñigo Onieva ha inaugurado este fin de semana Vega, un exclusivo club privado en Madrid, arropado por familiares y amigos tras meses de trabajo. Tamara Falcó e Isabel Preysler acapararon todas las miradas en una velada que reunió a numerosos rostros conocidos y confirmó la unión de ambas familias.

Isabel Preysler con su yerno, Íñigo Onieva

Vídeo: Europa Press Foto: Gtres

Publicidad

Marta Picazo
Publicado:

Este fin de semana ha sido muy importante para Íñigo Onieva. Después de meses de trabajo y mucha expectación, el empresario ha inaugurado Vega, un nuevo club privado en Madrid. Se trata de un tipo de local que cada vez está más de moda y que varios empresarios, entre ellos el marido de Tamara Falcó, han puesto en marcha en la capital.

Iñigo Onieva posando para los medios
Iñigo Onieva posando para los medios | Gtres

Un momento muy importante para Íñigo en el que estuvo arropado por su familia, amigos y gente cercana que no dudaron en estar presentes esa noche y posar en el photocall para los medios. Y, entre los más esperados de todos, fue el de su mujer, Tamara Falcó, y su suegra Isabel Preysler.

Tras posar ante los medios, Isabel y Tamara, siempre muy atentas con la prensa, confirmaron a la prensa que Ana Boyer "está bien".

Isabel Preysler y Tamara Falcó, juntas en el photocall
Isabel Preysler y Tamara Falcó, juntas en el photocall | Gtres

A su llegada, madre e hija acapararon todos los focos y derrochando una vez más esa elegancia que tanto las caracteriza. Un instante del que Íñigo estuvo muy atento, observando cómo Tamara e Isabel acaparaban todos los flashes y reflejando lo feliz que estaba de que estuvieran junto a él esa noche.

Además de Tamara e Isabel, los Preysler y los Onieva han confirmado que son una familia unida y a la inauguración también asistieron: Manolo y Xandra Falcó; Álvaro Castillejo Preysler, que reaparecía ante la prensa tras conocerse su separación.

Manolo Falcó y Amparo Corsini, en Madrid
Manolo Falcó y Amparo Corsini, en Madrid | Gtres

Pero además, entre los invitados, también estuvieron Cristina Castaño, Mónica Pont, Enrique Solís, el empresario Kike Solís y su marido, Carlos Marrero, Carolina Herrera con su pareja... Y compañeros de Tamara del programa El Hormiguero como Pablo Motos, Juan del Val y Jorge Ventosa, o Alonso Aznar con su mujer Renata Collado.

Paloma Lago, "entusiasmada" tras ser abuela: Javier García Obregón y Eugenia Gil comparten la primera foto de su hijo

Paloma Lago, junto a su hijo Javier García-Obregón, y su nuera, Eugenia Gil Muñoz
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad