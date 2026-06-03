Rossy de Palma recuerda las duras críticas que recibió por su físico: "¿Por qué me culpan de algo que no he elegido?"

Rossy de Palma ha acudido a El Hormiguero para presentar Día de caza, su nuevo proyecto cinematográfico, pero gran parte de la conversación ha girado en torno a las experiencias que ha vivido desde muy joven por tener una imagen alejada de los cánones de belleza tradicionales.

Durante la entrevista, Rossy ha recordado cómo durante años ha tenido que convivir con miradas, comentarios y juicios sobre su aspecto físico, especialmente sobre una de sus señas de identidad más reconocibles: su nariz. Lejos de hablar desde el resentimiento, la actriz ha asegurado que nunca se ha sentido una víctima de la situación y ha explicado que aquellas experiencias han terminado ayudándola a comprender mejor el comportamiento de algunas personas.

"¿Por qué me culpan de algo que yo no he elegido?", se ha preguntado en voz alta, dejando una de las reflexiones más aplaudidas de la noche. Una frase con la que ha querido denunciar los prejuicios que todavía existen hacia quienes se salen de determinados estereotipos físicos.

Rossy de Palma, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Rossy también ha defendido que el problema nunca ha estado en quien recibe las críticas, sino en quien las realiza: "Que te vean ridículo es un problema de los demás, no tuyo".

Además, la actriz ha celebrado que las nuevas generaciones estén creciendo en un contexto diferente y ha asegurado sentirse especialmente feliz al ver que muchas jóvenes con rasgos o características similares a las suyas ya no tienen que enfrentarse a las mismas burlas o complejos que ella ha vivido años atrás.

Fiel a su personalidad directa y sin filtros, Rossy de Palma ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las figuras más singulares del panorama artístico español. Más allá de presentar su nueva película, la actriz ha aprovechado su paso por televisión para lanzar un mensaje de autoestima, aceptación y respeto que no ha dejado indiferente a nadie.