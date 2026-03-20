Luna Lionne apoya a Rossy de Palma en la pasarela y explica cómo es su relación: "Es una madraza"

Rossy de Palma ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La actriz, cantante y modelo cerró la pasarela de The Label Edition demostrando, una vez más, el icono que es. Entre los asistentes se encontraba su fan más incondicional: su hija, Luna Lionne, quien siempre ha destacado que su madre es su gran referente, también en cuestión de moda.

"Es una divaza, vamos, ha estado estupenda. Está tan guapa", confesaba Luna a la prensa tras ver a su madre desfilar. Al ser preguntada por qué es lo que hace a Rossy alguien tan especial sobre la pasarela, la joven lo tiene claro: "No lo sé, es un je ne sais quoi, como dicen los franceses".

Luna Lionne | Gtres

El futuro de Luna en la moda

Aunque Luna ya ha hecho sus pinitos en el mundo del modelaje (llegó a desfilar en París), prefiere mostrarse cauta respecto a seguir los pasos de su madre de forma profesional. "Es una profesión en sí misma. Tampoco quiero yo hacer intrusismo laboral", explicaba con humildad.

Sin embargo, no cierra las puertas a futuras colaboraciones si la ocasión lo requiere: "Ella lleva mucha carrera y yo, si me invitan, siempre encantada. ¿Quién sabe en un futuro?". Lo que sí tiene claro es el valor de que la industria siga contando con figuras como Rossy de Palma después de tantos años: "Si algo funciona, ¿para qué vas a cambiarlo? Vedettes así ya no quedan".

Luna Lionne, hija de Rossy de Palma | Europa Press

Su relación actual

Más allá de los focos, Luna también ha hablado sobre cómo es su vida desde que se independizó. A pesar de haber volado del nido, la relación con su madre sigue siendo estrechísima, en parte gracias a la cercanía de sus domicilios. "Estoy todo el día ahí metida. Somos vecinas, entonces no lo echo mucho de menos", bromeaba.

Esa cercanía permite que Rossy siga ejerciendo de madre en el sentido más tradicional de la palabra. "Me prepara algún tupper y yo encantada. Como le gusta a una hija, ¿no?", comentaba Luna entre risas, asegurando que, a pesar de la imagen original y rompedora de la actriz, en casa es una madre clásica: "Es madre, madre. Es una madraza".

El talento artístico de los hermanos Lionne

Rossy de Palma tiene dos hijos, Gabriel y Luna, nacidos en 1998 y 1999 respectivamente. Aunque la identidad del padre nunca ha sido revelada, la actriz siempre ha destacado que ambos son hijos biológicos suyos y que han heredado su faceta más creativa.

Gabriel, el mayor, estudió Cine y posee un gran talento para el dibujo y la música, además de haber desfilado en la 080 Barcelona Fashion. Por su parte, Luna estudió Humanidades y Comunicación Digital, toca el piano desde pequeña y tiene grandes dotes para el canto.

Como se ha visto en esta edición de la MBFWMadrid, la moda es otra de las pasiones que comparten. De hecho, Luna ha confesado en anteriores ocasiones que, aunque viva en su propia casa, sigue recurriendo con frecuencia al impresionante armario de su madre para completar sus estilismos.