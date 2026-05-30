Bertín Osborne reaparece visiblemente afectado tras su problema de salud: "Hablo a duras penas"

Bertín Osborne hizo saltar las alarmas sobre su estado de salud después de que Susana Uribarri revelase en Y ahora Sonsoles que el cantante padecía una neumonía aguda y bastante fiebre.

Más tarde, fue su hija Alejandra la que explicó que su padre estaba "chungo" y que había estado malísimo, pero que iba mejorando, haciendo hincapié en la buena forma que realmente goza el presentador.

Ahora, él mismo ha roto su silencio a través de sus redes sociales, confirmando los peores presagios y anunciando que ha tenido que cancelar sus conciertos en Galicia de este fin de semana.

Bertín Osborne en un evento | Gtres

Sin embargo, lo que más ha impactado ha sido el estado en el que ha reaparecido el artista, bromeando que le habían contactado personas para ver si se estaba muriendo.

Más serio y con serias dificultades para hablar, Bertín ha señalado que el COVID le ha pasado factura tras pasarlo dos veces, siendo este último "malísimo". Además, ha comentado que desde entonces ha sufrido dos neumonías.

"Tengo los pulmones con muchas manchas, pero me han dicho que no son graves. Es una infección de la que me estoy cuidando", ha comunicado.

Respecto a sus compromisos profesionales, ha lamentado profundamente no poder asistir, asegurando que "hablo a duras penas, pero no puedo cantar".