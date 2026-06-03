La contundente reacción de Ester Expósito a las críticas por su presencia en La Casita durante el concierto de Bad Bunny

Ester Expósito se ha convertido en uno de los rostros más comentados tras su paso por La Casita, una de las zonas más VIP y codiciadas de los conciertos de Bad Bunny. Por este escenario han pasado famosos como Ana de Armas, Chiara Ferragni, Marta Ortega o María León, entre otros rostros conocidos, convirtiéndose en uno de los grandes focos de atención de la gira del cantante.

Sin embargo, la presencia de ciertas invitadas en esta zona exclusiva ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios han cuestionado los criterios de selección y la falta de diversidad entre las personas elegidas para ocupar este privilegiado lugar durante el concierto.

Bad Bunny con Boy Blush | Gtres

Ahora, estando en Ibiza por motivos laborales, Ester Expósito ha roto su silencio y ha respondido con contundencia a las críticas recibidas. Aunque ha reconocido que el concierto fue "súper divertido" y que disfrutó al máximo de la experiencia, también ha admitido que le ha quedado una sensación amarga por todo lo ocurrido después.

La actriz ha explicado que ella simplemente acudió al concierto tras recibir una invitación y ha asegurado que desconoce cómo funciona el proceso de selección para acceder a La Casita: "Te invitan y vas".

Para Ester, el verdadero problema no está en las imágenes del concierto ni en los segundos de baile que se han hecho virales, sino en la forma en la que algunas personas utilizan las redes sociales. La actriz ha dicho lo siguiente: "el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina".

Sus declaraciones llegan en pleno debate sobre La Casita, una estructura inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña que forma parte del espectáculo de Bad Bunny y que, con el paso de los conciertos, se ha convertido en uno de los lugares más exclusivos y comentados de la gira.

Lejos de entrar en más polémicas, Ester Expósito ha querido poner el foco en el uso que se hace de las redes sociales y en el impacto que algunos comentarios pueden tener sobre las personas que se convierten en objetivo de las críticas.