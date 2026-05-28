ELLA RESIDE EN PORTUGAL DESDE HACE AÑOS
Jaime Martínez-Bordiú sale en defensa de su hermana, Carmen, tras ser acusada por sus empleados domésticos
Carmen Martínez-Bordiú vuelve a la actualidad por unas acusaciones de supuestos problemas económicos con antiguos empleados domésticos. Su hermano, Jaime Martínez-Bordiú, ha salido en su defensa y también ha evitado pronunciarse sobre las recientes declaraciones de su exmarido José Campos sobre su vida sentimental.
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Desde hace años, Carmen Martínez-Bordiú se mantiene alejada de la vida pública. Fue en 2018 cuando decidió mudarse de España en para instalarse en Sintra (Portugal).
Pero aunque continúe completamente apartada, recientemente su nombre se ha vuelto a poner de actualidad después de que haya salido a la luz supuestos problemas económicos con varios exempleados domésticos que reclaman dinero a la socialité.
Mientras Carmen, que continúa alejada de todo y más de las polémicas, ha asegurado que esas acusaciones son falsas; y su hermano, Jaime Martínez-Bordiú, ha reaccionado a esta polémica en su reaparición ante las cámaras en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid: "Ni me he enterado, pero Carmen tiene buenas formas. No me creo lo que cuentan los trabajadores. Es educada" ha defendido, revelando que su hermana está "feliz en Portugal" y que actualmente no se plantea regresar a España. Allí, disfruta de una vida mucho más tranquila.
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