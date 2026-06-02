Todo lo que se sabe sobre la boda más esperada del año: cuándo y dónde se casan Taylor Swift y Travis Kelce

Estamos a la espera de una de las bodas más esperadas de este año 2026. Sí, estamos hablando del enlace matrimonial de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

La pareja, que se prometió en verano del 2025 ya tiene casi todos los preparativos listos para darse el sí quiero en muy poco tiempo, para sellar su amor para siempre ante una ceremonia muy especial.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre la boda de la pareja: cuándo será, dónde la celebrarán, quiénes son los invitados más destacados y las hipótesis del vestido de novia.

Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

Cuándo y dónde será

Aunque ninguna de las dos celebridades lo ha confirmado, TMZ, medio estadounidense, apunta que el día previsto para la boda es el 3 de julio, uniendo en matrimonio una relación de casi 3 años de noviazgo.

Muchos fans de la cantante afirman que la fecha señalada puede ser una herramienta de distracción para evitar una ceremonia muy expuesta, ya que tanto Swift como Kelce querían disfrutar de un día íntimo y sin los medios presentes.

Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

Por lo que hace al lugar de la celebración, en un inicio se esperaba que fuera en Rhode Island, un paradero idílico donde la cantante tiene una mansión colonial que compró en 2013 por más de 15 millones de euros, situada en la cima de un acantilado con vistas al mar.

Aunque hubiera sido paradisiaco, con una estética bucólica muy acorde con Taylor, parece que la pareja se ha decantado para celebrar la boda en la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Las sospechas se han disparado tras varias apariciones de la artista acompañada de su familia en la ciudad, seguramente para culminar los últimos detalles del gran día.

Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

Los invitados

A pesar de que ni la novia ni el novio han respondido dudas sobre su boda, el secretismo ha durado poco y se han filtrado algunos invitados del enlace, además del meticuloso método que han llevado a cabo para llamar la menor atención posible.

Para la boda, donde los protagonistas se conformarían con 150 invitados aproximadamente, las invitaciones han sido mediante llamadas telefónicas, confirmando la asistencia con la supuesta firma de un estricto contrato de confidencialidad.

Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

Además, la cantante habría pedido a sus invitados más especiales, como Selena Gomez o Gigi Hadid una agenda de verano flexible. Seguro que les tiene preparada una gran sorpresa por su gran y duradera amistad.

Otros de los invitados de los que se está hablando que irán sin excepción son la actriz Emma Stone, el cantante Ed Sheeran, la actriz Suki Waterhouse junto a su marido el actor Robert Pattinson, la cantante Zoë Kravitz y la modelo Cara Delevingne, todos íntimos de Taylor Swift.

Taylor Swift y Gigi Hadid | Gtres

Las últimas hipótesis

Por lo que respecta al vestido de novia, esto sí que está siendo el secreto mejor guardado. Hay algunas hipótesis de diseñadores que podrían estar confeccionado su traje, entre ellos, Sarah Burton, Vivienne Westwood o Oscar de la Renta.

Tras la boda, les tocará vivir uno de los momentos más emocionantes y tiernos tras su gran día, la luna de miel, donde acabarán de asimilar que se han dado el sí quiero para siempre. Para ella, se especula que será por el Caribe, donde podrán disfrutar del sol y aguas cristalinas.

Taylor Swift y Travis Kelce | Gtres

El compromiso

Haciendo un repaso de su compromiso, hicieron pública la noticia el 26 de agosto de 2025, con una publicación en Instagram con el divertido mensaje: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar". Desde luego que fue una noticia que revolucionó las redes sociales, acumulando un total de 37,5 millones de likes.

La pareja, que empezó su noviazgo en diciembre de 2023 tras que Kelce la nombrara en su podcast, está a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida.

"Pudimos compartir bastante tiempo de calidad sin que nadie lo supiera, lo cual agradezco, porque así pudimos conocernos", ha explicado en numerosas ocasiones la cantante, hecho fundamental que de seguro sentó las bases de este amor tan tierno.

Desde Novamás les deseamos lo mejor en su día tan especial y en la nueva etapa que empezarán tras el 3 de julio, un día que jamás olvidarán.