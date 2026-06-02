La princesa Leonor supera uno de los retos más exigentes de su formación militar: su primer salto en paracaídas

La princesa Leonor ha realizado esta exigente formación en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), dentro de la recta final de su paso por la Academia General del Aire y del Espacio. Durante las últimas semanas, Leonor ha afrontado diferentes pruebas teóricas y prácticas antes de realizar sus saltos desde un avión militar.

Las imágenes difundidas muestran a la princesa equipada con el uniforme de salto, preparándose junto a sus compañeros antes de lanzarse al vacío y completando distintas maniobras durante el ejercicio.

La princesa Leonor a punto de saltar en paracaídas | Gtres

Este nuevo logro se suma a otros que la hija de los reyes Felipe VI y Letizia ha ido acumulando durante sus tres años de formación militar. Tras pasar por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín, Leonor se encuentra actualmente completando su instrucción en el Ejército del Aire.

El curso de paracaidismo ha terminado con la entrega del diploma y del distintivo de Cazador Paracaidista, cerrando así esta etapa y sabiendo tirarse en paracaídas en modo automático.

La princesa Leonor en paracaídas por primera vez | Gtres

La Princesa ha protagonizado así una de las imágenes más llamativas de esta última etapa de su formación, demostrando una vez más su implicación y su gran capacidad para superase a si misma siempre.

Tras finalizar esta etapa en el Ejército del Aire, Leonor pondrá punto final a su formación militar el próximo mes de julio. A partir de septiembre comenzará una nueva etapa académica en la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.