Alejandra Osborne revela cómo está Bertín Osborne tras su problema de salud: "Ha estado malísimo, está chungo"

Las alarmas sobre el estado de Bertín Osborne se activaban este miércoles después de que su representante y amiga Susana Uribarri revelase en Y ahora Sonsoles que el cantante podría cancelar sus conciertos previstos para este fin de semana en Madrid (este viernes 29 de mayo) y Pontevedra (el domingo 31) a causa de un nuevo bache en su salud al estar en cama con una neumonía aguda y bastante fiebre.

Un complicado momento personal del que su hija mayor, Alejandra Osborne, ha hablado con naturalidad en el desfile del diseñador Fabio Encinar ha en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Alejandra Osborne en el desfile de Fabio Encinar en Sevilla | Gtres

"Está mejor. Ha estado malísimo. Yo comí con él el domingo y me dijo que se encontraba fatal y que mañana iba al médico y de repente neumonía. Vamos, llevaba un montón de tiempo con tos, pensaba que era tos, se tomaba jarabe para la tos, no sé qué, y resulta que era una neumonía. Y la verdad que está mejor ahora con las medicinas y los antibióticos, pero bueno, está chungo" ha revelado, asegurando que no hay motivo para la preocupación.

Respecto a si este revés de salud puede estar relacionado con una bajada de defensas, Alejandra ha apuntado que podría tratarse de "un virus", ya que "mi padre está súper en forma y hace una vida sanísima, hace deporte diario, come fenomenal".

"Este fin de semana tenía dos conciertos, entonces no va a poder este fin de semana. Y la verdad que es una faena, que se ponga bien es lo importante, pero es una faena porque tenía mucha ilusión con todo esto", ha añadido, confirmando así que finalmente Bertín ha tenido que suspender sus compromisos profesionales a la espera de recuperarse.

Bertín Osborne en un evento | Gtres

Además, la diseñadora de interiores se ha pronunciado sobre el gran momento que atraviesa la relación de su padre y Gabriela Guillén, confirmando que "se llevan muy bien. Hablan mucho, y el niño ha estado aquí en el campo y lo ve en Madrid también. O sea que todo bien".

"La tempestad ya ha pasado porque vosotros fuisteis muy malos", ha expresado entre risas, acusando a la prensa de alimentar un conflicto que realmente no fue tal.

Sin embargo, sí ha admitido que por el momento ella no conoce a su hermanito David. "Cuando ha estado aquí en Sevilla yo no estaba. Entonces yo lo que quiero es lo que siempre digo, una reunión de todos juntos. Porque yo creo que lo importante es que estemos todos juntos y que sea una cosa especial. Y ya he dicho y digo, papá, coño, organiza ya esto. Y nada, ahí estamos esperando. Cuando se recupere. Espero que sea pronto, la verdad", ha confesado.