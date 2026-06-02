Eugenia Silva con la gorra de Zara x Benito en su concierto de Madrid: así reaccionó Bad Bunny al verla

Bad Bunny, uno de los cantantes más aclamados del momento, arrancó su gira por España el pasado 22 de mayo, en Barcelona. Ahora, se encuentra en Madrid, donde hará 10 conciertos repartidos entre el pasado 30 de mayo y hasta el próximo 15 de junio.

Desde luego que se trata de un evento multitudinario donde los famosos e influencers no se han dejado de ir, luciendo looks de otro mundo a través de sus perfiles en redes sociales, para enseñar a su comunidad de seguidores todos los detalles de un concierto al cual mucha gente se ha quedado sin poder ir.

Entre los asistentes ha destacado la presencia de Eugenia Silva, modelo y empresaria que, a principios de 2026, celebró sus 50 años. La celebrity se ha llevado la palma de los looks, y no precisamente por la extravagancia, sino por la reacción de Bad Bunny al verla.

En este artículo, y como puedes ver en la tercera publicación de esta galería de la modelo, te contamos todos los detalles del outfit escogido por Eugenia, además de la interacción de Benito con ella tras ver que lució alguna de las piezas de su nueva colección con Zara. ¡Vamos a ello!

El look de Eugenia

Para la ocasión, la modelo se decantó por un look sencillo pero lleno de referencias, puesto que dos de las prendas que lució son de la reciente colección que la firma de Inditex Zara ha lanzado con el cantante puertorriqueño.

Como parte de arriba, Eugenia optó por una blusa algo translúcida de material suave, abotonada por la parte de delante hasta la zona del tórax y en color blanco roto, un tono ideal para los inicios de verano. Cómo pantalones, escogió unos vaqueros de la colección de Zara x Bad Bunny con efecto desgastado y líneas finas blancas con efecto espiga.

Eugenia Silva con el look del concierto de Bad Bunny | Instagram

Para completar el look, Silva llevó unas sandalias negras en los pies, una chaqueta de color verde oscuro atada la mayoría del tiempo a la cintura, un bolso de piel marrón de forma cuadrada, colgantes en dorado, y unas gafas de sol blancas.

Y, como último detalle del look, escogió una de las gorras de la colección de Bad Bunny con Zara, concretamente la vaquera con efecto lavado y con el bordado de su nombre, Benito Antonio.

Eugenia Silva en el concierto de Bad Bunny | Instagram

La reacción de Bad Bunny en directo

Gracias a la relación tan cercana que mantienen Eugenia Silva y Marta Ortega, la modelo disfrutó de una de las ubicaciones más impresionantes del concierto, conocida como Los vecinos, que se encuentra justo detrás del escenario y cuenta con unas vistas privilegiadas al cantante, puesto que actúa muy cerca.

Así pues, para Silva no fue nada complicado que Bad Bunny la viera luciendo una de las gorras de la colección, y, al hacerlo, el cantante no pudo contener una sonrisa sutil que acompañó con el gesto de colocarse una gorra. Una reacción sutil que dejó claro que Benito está pendiente de sus fans, de lo que llevan puesto y del nivel disfrute de la noche.

Bad Bunny reaccionando a la gorra de Eugenia Silva | Instagram

Este momento tan especial ha quedado retratado en un vídeo que Eugenia ha compartido en sus redes sociales, acompañado de muchas otras fotos, vídeos y un mensaje de agradecimiento: "Benito forever. Gracias Marta & Carlos siempre"