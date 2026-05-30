El mensaje de Anabel Pantoja en medio de la polémica por el informe forense sobre su hija Alma

En enero de 2025, Anabel Pantoja sufrió uno de los momentos más difíciles de su vida debido al ingreso hospitalario de su hija Alma, que en aquel momento apenas tenía dos meses.

La pequeña pasó 18 días hospitalizada y varios en la UCI del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Pese a la gravedad del proceso, todo salió bien y su hija se recuperó, pero al mismo tiempo, tanto la influencer como su pareja y padre de la niña, David Rodríguez, fueron investigados por protocolo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ahora, casi un año y medio después, ha emitido sus conclusiones.

Anabel Pantoja y David Rodríguez con su hija Alma | Gtres

Los forenses del caso han publicado un informe definitivo en el que concluyen que la menor sufrió un "zarandeo violento" compatible con el síndrome del bebé sacudido, sufriendo un derrame cerebral y señalando como principal responsable a David Rodríguez.

El informe, adelantado por el medio Canarias 7, detalla que los hechos se produjeron el 9 de enero de 2025 en un centro comercial cuando el fisioterapeuta se quedó a solas con Alma dentro de su vehículo mientras Anabel realizaba unas compras. Al parecer, el padre reconoció haberle dado unos cachetes a la bebé al percibir que no se encontraba bien y que tenía dificultades para respirar. Sin embargo, esta versión contradice las conclusiones a las que han llegado los peritos.

Anabel Pantoja y David Rodríguez | Gtres

Tras el enorme revuelo causado por la publicación de esta información, Anabel ha roto su silencio en redes aunque para celebrar lo afortunada que se ha sentido estos días con los suyos en Canarias.

La sobrina de Isabel Pantoja ha subido un carrusel de imágenes en los que aparecen su novio y la pequeña: "Gracias por dejarme ser una más y acogerme como una de vosotros. La familia que tengo allí, será imborrable".