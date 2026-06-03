María Isabel anuncia que se casa con Jesús Marchena cinco años después de comprometerse: "Hemos encontrado un día mágico"

María Isabel ha sido la encargada de comunicar la buena nueva a través de sus redes sociales, donde ha publicado una recopilación de fotografías junto a su futuro marido para confirmar que, por fin, ya tienen fecha para darse el sí, quiero.

"Entre conciertos, canciones, carreteras y vida… hemos encontrado un día mágico y especial en 2027", ha escrito María Isabel junto a las imágenes, una publicación en la que también ha querido dedicar unas románticas palabras a su pareja, Jesús Marchena.

La noticia llega cinco años después de que Jesús Marchena le pidiera matrimonio durante un viaje a las Maldivas. Fue en 2021 cuando la cantante anunció su compromiso tras una romántica pedida que marcó el inicio de esta nueva etapa en su relación.

Desde entonces, la pareja ha consolidado su historia de amor y ha formado una familia junto a su hija, Daliana, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la vida de la artista.

Nada más compartir la noticia, la publicación se ha llenado de mensajes de felicitación por parte de amigos, seguidores y compañeros de profesión, que no han dudado en celebrar junto a ella este importante paso.

Además, este anuncio llega en uno de los mejores momentos para María Isabel. La cantante ha retomado con fuerza su carrera musical con el lanzamiento de su álbum Hora Mágica y se prepara para recorrer diferentes ciudades españolas durante los próximos meses con su nueva gira.