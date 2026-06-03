STOP DRAMAS
Laura Matamoros habla abiertamente del distanciamiento con su primo Carlo Costanzia: "No hay relación, pero no pasa nada"
Laura Matamoros ha vuelto a pronunciarse sobre la relación que mantiene con su primo, Carlo Costanzia. Lejos de alimentar la polémica, la influencer ha dejado claro que actualmente no existe trato entre ambos, aunque ha querido restar importancia a la situación.
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Laura Matamoros ha sido preguntada por la prensa en los Elle Style Awards en el Real Casino de Madrid sobre el vínculo que mantiene con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, después de los desencuentros que han ocurrido públicamente en los últimos meses. Un asunto sobre el que no ha tenido inconveniente en responder contundentemente.
Lejos de mostrarse molesta o incómoda, la hija de Kiko Matamoros ha reconocido que actualmente no mantiene relación con Carlo Costanzia. "No hay relación, pero no pasa nada", ha asegurado, dejando claro que no considera que esta situación deba convertirse en un gran conflicto familiar. Laura incluso ha ido un paso más allá al quitar hierro al asunto y ha dejado una de las frases más directas de su intervención: "Pena me dan otras cosas".
Estas declaraciones llegan después de varios meses marcados por rumores de distanciamiento entre ambos. La relación entre los primos ha sido objeto de numerosos comentarios desde que salieran a la luz diferentes versiones sobre su relación y sobre algunos desencuentros familiares.
Sin embargo, Laura ha preferido afrontar el tema sin dramatismos y sin entrar en reproches. Su actitud ha sido tranquila y dejando claro que no existe relación en estos momentos, pero evitando cualquier tipo de enfrentamiento.
Mientras tanto, Carlo Costanzia continúa centrado en su vida junto a Alejandra Rubio y en sus proyectos profesionales, mientras que Laura sigue adelante con su rutina y sus compromisos laborales.
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Con sus últimas declaraciones, Laura Matamoros ha querido zanjar cualquier especulación sobre este asunto y ha dejado claro que, aunque la relación con su primo no atraviesa su mejor momento, no tiene intención de convertirlo en una guerra familiar.
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