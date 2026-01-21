Antena 3 Logo Antena 3
SIN JERARQUÍAS NI PROTOCOLOS

Irene de Grecia deja gran parte de su herencia a su sobrina nieta, Irene Urdangarin, con la que tenía un vínculo especial

La princesa Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, falleció a los 83 años tras una larga enfermedad neurodegenerativa. Su muerte reunió en Atenas a gran parte de la Familia Real española. Días después de su fallecimiento, ha salido a la luz qué pasará con la herencia de la hermana de la Emérita.

Irene Urdangarin, en el entierro de Irene de Grecia

Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, falleció el 15 de enero a los 83 años tras una larga enfermedad. La Princesa no tuvo hijos, pero mantuvo siempre una relación muy cercana con sus sobrinos y sobrinas. Ahora, días después de su muerte, se han publicado algunos datos sobre qué pasará con su herencia. Lo sorprendente es que la mayor parte de su patrimonio ha sido destinada a su sobrina nieta Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, con quien mantuvo un vínculo muy cercano y especial, además de ser su madrina de bautismo.

En la información, publicada por ESdiario, parece que también incluyó en el testamento a otros miembros de la familia Urdangarin, como los hermanos de Irene, Juan, Pablo y Miguel. Sin embargo, la princesa Leonor y la infanta Sofía quedaron fuera de su testamento, tampoco se ha informado nada sobre los hijos de la infanta Elena.

El funeral tuvo lugar en el Palacio Real de Tatoi, donde los reyes Felipe VI y Letizia, junto con las infantas Elena y Cristina, rindieron homenaje a quien siempre fue una figura muy querida, cercana y maternal dentro de la familia. Irene de Grecia, cariñosamente conocida como tía Pecu, residió durante décadas en el Palacio de La Zarzuela, donde pudo fortalecer los lazos con sus sobrinos y con la próxima generación de la Familia Real española.

