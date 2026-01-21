Irene de Grecia deja gran parte de su herencia a su sobrina nieta, Irene Urdangarin, con la que tenía un vínculo especial

Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, falleció el 15 de enero a los 83 años tras una larga enfermedad. La Princesa no tuvo hijos, pero mantuvo siempre una relación muy cercana con sus sobrinos y sobrinas. Ahora, días después de su muerte, se han publicado algunos datos sobre qué pasará con su herencia. Lo sorprendente es que la mayor parte de su patrimonio ha sido destinada a su sobrina nieta Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, con quien mantuvo un vínculo muy cercano y especial, además de ser su madrina de bautismo.

Irene Urdangarin, en el entierro de su tía abuela Irene de Grecia | Gtres

En la información, publicada por ESdiario, parece que también incluyó en el testamento a otros miembros de la familia Urdangarin, como los hermanos de Irene, Juan, Pablo y Miguel. Sin embargo, la princesa Leonor y la infanta Sofía quedaron fuera de su testamento, tampoco se ha informado nada sobre los hijos de la infanta Elena.

Irene Urdangarín junto a su prima, Victoria Federica | Gtres

El funeral tuvo lugar en el Palacio Real de Tatoi, donde los reyes Felipe VI y Letizia, junto con las infantas Elena y Cristina, rindieron homenaje a quien siempre fue una figura muy querida, cercana y maternal dentro de la familia. Irene de Grecia, cariñosamente conocida como tía Pecu, residió durante décadas en el Palacio de La Zarzuela, donde pudo fortalecer los lazos con sus sobrinos y con la próxima generación de la Familia Real española.