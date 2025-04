La infanta Sofía celebra sus 18 años con un posado inédito: en solitario en los jardines del Palacio de La Zarzuela

Este martes 29 de abril es un día muy especial para la Familia Real. La hija menor de los Reyes Felipe y Letizia, la infanta Sofía, cumple 18 años. Lejos de grandes celebraciones, la hermana de la princesa Leonor soplará las velas con sus compañeros en el UWC Atlantic College de Gales, donde se encuentra cursando Bachillerato Internacional.

Hasta el momento, sigue en pie la idea de que la Infanta no podrá celebrar este día tan especial junto a su familia, ya que su hermana continúa su travesía en Juan Sebastián Elcano y sus padres tenían previsto desplazarse a Jaén para celebrar el aniversario de la capitalidad de la ciudad.

Los reyes Felipe y Letizia con la princesa Leonor y la infanta Sofía | Cordon Press

Sin embargo, este último acto ha sido cancelado a causa del apagón eléctrico masivo que afectó a nuestro país este lunes, aunque Felipe VI no ha cancelado su agenda y este martes presidirá en el Palacio de la Moncloa una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para tratar esta crisis sin precedentes que paralizó España durante horas.

Pero la mayoría de edad de la infanta Sofía había que celebrarla de algún modo, por lo que Casa Real ha distribuido un posado suyo en solitario. Está compuesto por cinco imágenes inéditas que fueron tomadas esta Semana Santa en los espectaculares jardines del Palacio de La Zarzuela, cuando la hermana de la princesa Leonor disfrutó de varios días de vacaciones en Madrid.

Posado de la infanta Sofía por su 18 cumpleaños | Europa Press

Una sesión que desprende naturalidad, sencillez y cercanía. Para la ocasión, la nieta del rey Juan Carlos, de lo más sonriente, ha escogido un look informal compuesto por unos pantalones fluidos en color azul marino, y una camisa azul celeste ligeramente remangada, apostando por dejar su larga melena suelta y un maquillaje natural.

Posado de la infanta Sofía por su 18 cumpleaños | Europa Press

Será el próximo 24 de mayo cuando la infanta Sofía celebre su graduación tras finalizar el Bachillerato Internacional, pero Casa Real todavía no ha revelado cuál será su futuro más inmediato. Tras comunicar que no seguirá los pasos de la princesa Leonor y no recibirá formación militar, la joven está meditando diferentes opciones respecto a su formación académica.

Suena con fuerza la posibilidad de que realice estudios universitarios relacionados con la tecnología, la ingeniería o la empresa, y aunque se ha especulado que podría decantarse por una Universidad en Washington (Estados Unidos), cobran fuerza los rumores de que finalmente estudiará en España.