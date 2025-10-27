Así ha sido la fiesta temática de cumpleaños de Dulceida, con el reencuentro inesperado de Nagore Robles y Carla Flila

Este fin de semana, Dulceida ha celebrado su 36 aniversario con una de sus ya tradicionales fiestas de cumpleaños, uno de los eventos más esperados del año en el panorama influencer español.

Como cada edición, la creadora de contenido ha vuelto a superarse con una celebración temática que ha reunido a muchos rostros conocidos del mundo digital.

El tema escogido este año ha sido el de las hadas y los elfos, y tanto la anfitriona como sus invitados han apostado por looks llenos de fantasía, brillo y alas que transformaron la fiesta en un auténtico bosque mágico.

La decoración, los estilismos y hasta los rincones preparados para hacer fotos estaban cuidados al detalle, reflejando la estética soñadora y creativa que caracteriza a Dulceida.

Entre los asistentes, no faltaron sus amigos más cercanos, influencers y celebridades que compartieron en redes los mejores momentos de la noche.

Nagore Robles y Carla Flila

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue el reencuentro entre Carla Flila y Nagore Robles. La expareja posó junta después de su ruptura, acaparando todas las miradas y desatando una oleada de rumores sobre una posible reconciliación.

Nagore Robles y Carla Flila en el cumpleaños de Dulceida | Instagram, @nagore_robles

Ambas asistieron al cumpleaños de Dulceida, una gran amiga de las dos, que consiguió reunirlas en una celebración tan mágica como inesperada. En una publicación sobre el evento, Carla definió el encuentro como un "reencuentro que ni las hadas se esperaban", dejando entrever la sorpresa y la complicidad del momento.

Nagore Robles y Carla Flila en el cumpleaños de Dulceida | Instagram, @carlaflila

Que tanto Nagore como Carla hayan compartido fotos juntas en sus redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores. La comunidad de ambas influencers se ha mostrado entusiasmada en los comentarios, celebrando la cercanía entre ellas y alimentando la esperanza de que su relación podría estar retomándose.

Otras invitadas

La fiesta de cumpleaños de Dulceida volvió a convertirse en el punto de encuentro más esperado del mundo influencer. Como cada año, la creadora de contenido reunió a un sinfín de rostros conocidos que no quisieron perderse una de las celebraciones más comentadas de las redes sociales.

Entre los invitados destacó la presencia de amigos de también del mundo influencer, como Jonan Wiergo, Paula Gonu, Susana Molina, Núria Pérez y Judith Jaso, entre otros asistentes, quienes compartieron en redes sus looks.

Tampoco faltaron rostros del panorama musical y televisivo, como los Gemeliers, Chiara Oliver, Albert Mullor, Luc Loren o David Campillo, que disfrutaron de la fiesta entre luces de neón, alas brillantes y una ambientación propia de un cuento de hadas.

La celebración volvió a confirmar el talento que tiene Dulceida para reunir al panorama más destacado de la escena influencer española en un evento que se caracterizó por el estilo, la creatividad y el glamour. Aún así, nos faltó ver a algunas celebridades, como a Ángela Rozas, conocida en redes como Madame, o a Melyssa Pinto.